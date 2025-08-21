Câmara de Vereadores aprova o Plano Plurianual 2026-2029

PPA é o principal instrumento de planejamento da administração pública em médio prazo. Comunicação Digital / CMPF

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou na quarta-feira (20) o projeto de lei nº 92/2025, que institui o Plano Plurianual (PPA). A proposta estabelece o planejamento estratégico orçamentário do município de 2026 a 2029.

O PPA é o principal instrumento de planejamento da administração pública em médio prazo. Ele define as ações governamentais para um período de quatro anos. Ali estão as despesas, objetivos e metas que, mais tarde, serão especificados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os recursos necessários para executar cada ação da LDO são definidos na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na votação, o PPA foi aprovado com 15 votos favoráveis e dois contrários, das vereadoras Marina Bernardes (PT) e Professora Regina (PDT).

Na tramitação, o Plano Plurianual recebeu 44 emendas dos parlamentares, em projetos relacionados à saúde, educação, habitação, meio ambiente, bem-estar social e qualificação dos servidores públicos.

Das 44 emendas, 21 receberam parecer contrário da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle (CFPC) e por isso foram rejeitadas em Plenário.