Política

Em Passo Fundo
Notícia

Câmara de Vereadores aprova o Plano Plurianual 2026-2029

Planejamento para os próximos quatro anos foi aprovado com 15 votos favoráveis e dois contrários na sessão de quarta-feira (20)

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS