Com 23 emendas
Câmara de Passo Fundo aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

Projeto recebeu 16 votos favoráveis e três contrários. Documento orienta elaboração do orçamento anual e define prioridades da administração

