Câmara de Passo Fundo aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

Vereadores apresentaram 44 emendas ao projeto. CMPF / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou, em sessão nesta segunda-feira (25), o Projeto de Lei nº 91/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município para 2026. A proposta, de autoria do Poder Executivo, recebeu 16 votos favoráveis e três contrários.

A LDO estabelece metas e prioridades da administração pública, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), trata de alterações na legislação tributária e define metas e riscos fiscais. O documento também serve como elo entre o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e a LOA, conectando planejamento de curto e longo prazo.

Durante a tramitação, os vereadores apresentaram 44 emendas ao projeto. Destas, 23 foram aprovadas e 21 rejeitadas, conforme pareceres da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle (CFPC) da câmara. As áreas sugeridas para investimentos incluem saúde, educação, esporte, direitos da pessoa idosa, meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, assistência social e interior do município.