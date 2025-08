Morte de vereador deixa cadeira vaga e falta de substituto vira impasse na Câmara de Braga

A pequena cidade de Braga , no noroeste gaúcho, enfrenta um impasse político após a morte do vereador Bolívar Della Libera (Progressistas), na semana passada. O parlamentar, que estava no quarto mandato consecutivo, morreu em decorrência de câncer e deixou uma cadeira vaga na Câmara Municipal — sem substituto imediato .

O problema é que o Progressistas, partido pelo qual Bolivar foi eleito, não tem suplentes . Nas eleições do ano passado, a legenda lançou três candidatos, todos eleitos. Com isso, não sobrou nenhum nome na fila de espera para assumir o espaço.

Nas ruas do município de pouco mais de 3,2 mil habitantes, a dúvida sobre quem deve ocupar o lugar deixado por Bolívar domina as conversas .

— Até falei com meu filho hoje sobre o que podia acontecer. A gente não sabe o que a Justiça vai fazer, mas no meu ponto de vista deve assumir o primeiro suplente (de outro partido), né? — disse o aposentado Ari Maffi.

Quais são os próximos passos

A lei orgânica de Braga prevê que, em casos como esse, uma nova eleição deve ser convocada. No entanto, a procuradora jurídica da Câmara, Carina Laís Ribeiro de Oliveira, argumenta que há suplentes disponíveis de outros partidos: dois do PDT, três do MDB e um do PT.