Prefeitura de Passo Fundo sanciona lei que institui "Dia dos Legendários" no calendário oficial

A prefeitura de Passo Fundo , no norte gaúcho, sancionou a lei que institui o Dia Municipal dos Legendários no calendário oficial de eventos da cidade. A iniciativa fixa a comemoração em 5 de abril .

Entre as justificativas apontadas na apresentação está a de que o movimento promove "cursos de formação para atuarem no enfrentamento, em caso de necessidade, de calamidades e danos à população, como força auxiliar voluntária do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil".

Em seu parecer jurídico, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) considerou que a iniciativa foi redigida com "clareza, precisão e ordem lógica". A PGM destacou ainda, do ponto de vista da competência, que a proposição "legisla sobre assuntos de interesse local", em acordo com a Constituição Federal.