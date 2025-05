De habitação a segurança: saiba o que propõe a reforma administrativa da prefeitura de Passo Fundo

Texto deve ir à votação em, no máximo, 45 dias.

Os vereadores de Passo Fundo analisam o projeto de lei complementar nº 8/2025, que traz o pacote de mudanças na estrutura administrativa da prefeitura, protocolado em regime de urgência na segunda-feira (19). O texto deve ir à votação em, no máximo, 45 dias.

Segundo o procurador-geral do Município, Giovani Corralo, o estudo para a reforma é realizado há meses e o texto está "devidamente amadurecido" para a avaliação dos vereadores — por isso o regime de urgência:

O que muda

Ao menos 11 secretarias terão alterações, enquanto nove seguem como estão , sem mudanças na reforma administrativa. Em resumo, são extintos oito órgãos e criados 24 . Destaque para a Secretaria de Segurança, que incorpora Transportes, e as quatro coordenadorias que passam a integrar o Departamento de Comunicação — hoje são duas.

Gabinete do Prefeito

A reforma prevê a remodelação do Departamento de Comunicação Social , passando de duas para quatro coordenadorias. Passa a ser assim:

A parte de comunicação também tem a criação de um cargo de confiança como Assessor de Imprensa, destinado a profissionais com ensino superior em Comunicação Social. O cargo é de nível CC6, de 35 horas semanais.

Também entra no Gabinete do Prefeito o Departamento de Captação de Recursos , o que antes era uma incumbência da Secretaria de Planejamento.

Transportes e Segurança

Serviços Gerais

Saúde

Educação

A proposta encerra a Coordenadoria da Universidade Popular e inclui três núcleos — da Cidade Educadora, de Tecnologia Educacional e de Avaliação e Acompanhamento. Além disso, alguns setores trocaram de lugar, com integrações e mudanças de nomes.

— Tivemos remodelamentos pois a Universidade Popular já não opera na cidade há anos . Agora temos outras organizações e funcionalidades, como a Escola das Profissões — disse o procurador-geral do município.

Planejamento

A estrutura segue praticamente a mesma, exceto pela criação do Departamento de Mobilidade Urbana e a extinção do Departamento de Captação de Recursos, que passa para o Gabinete do Prefeito, e a Coordenadoria de Projetos Especiais.