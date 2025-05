Congresso da Famurs reúne prefeitos para debater a reconstrução do RS e empossar nova diretoria

Evento inclui representantes dos municípios e associações de todo o Rio Grande do Sul em Erechim, no norte gaúcho.

Prefeitos e representantes das cidades gaúchas estão em Erechim, na Região Norte, para o 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, realizado pela Famurs. O encontro começou na segunda (5) e segue até quarta-feira (7), no Parque da Accie, onde acontecerão debates e palestras aos gestores públicos.