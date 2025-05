Câmara de Passo Fundo aprova projeto de lei que obriga presença de salva-vidas em clubes, balneários e parques aquáticos

Projeto prevê ações como advertência com prazo de 48 horas para adequação em caso do não cumprimento da lei.

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade , nesta segunda-feira (26), o projeto de lei que torna obrigatória a presença de salva-vidas em clubes sociais , balneários e parques aquáticos de lazer em Passo Fundo, no norte do Estado.

O texto estabelece que "a responsabilidade da contratação dos profissionais referidos será do proprietário e/ou concessionário do estabelecimento".

Se sancionada, e em caso do não cumprimento da lei, o projeto prevê ações como advertência com prazo de 48 horas para adequação, multa de três mil Unidades Financeiras Municipais (UFMs), interdição das dependências onde se encontram as piscinas ou as opções aquáticas de lazer e cassação do alvará de funcionamento.