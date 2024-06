Em Passo Fundo Notícia

Câmara analisa proposta que autoriza food trucks a colocar mesas e cadeiras na calçada

Projeto de lei complementar prevê a instalação do mobiliário em 50% do passeio público, como já acontece com estabelecimentos fixos. Texto ainda precisa passar por outras comissões da Casa e não tem data para ser votado

25/06/2024 - 16h33min