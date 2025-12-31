Câmara de Passo Fundo faz balanço da atuação do poder público em 2025

Câmara Municipal consolida avanços administrativos, legislativos e sociais. Divulgação

2025 foi um ano de muitos avanços para a Câmara Municipal de Passo Fundo. Com números expressivos de produtividade, o poder legislativo atuou de forma contínua não apenas na apreciação de matérias e no atendimento às demandas da população, mas também no fortalecimento de sua estrutura institucional.

Confira os quatro principais pontos que marcaram o trabalho da Câmara Municipal de Passo Fundo ao longo do ano.

Produtividade em alta

Comprometida a escutar as necessidades da população e a funcionar como um espaço de debate, fiscalização e proposição de políticas públicas, a Câmara Municipal registrou números expressivos em termos de produtividade. Em 2025, foram protocoladas 1.070 indicações, 29 moções, 145 pedidos de informações e 2.553 pedidos de providência.

O trabalho contínuo dos parlamentares e das comissões também envolveu 164 projetos de lei, três projetos de decreto legislativo, 28 projetos de lei complementar e 20 projetos de resolução, além da apreciação de 18 vetos, entre parciais e totais. Ao todo, o calendário institucional registrou a realização de 22 sessões solenes.

Emendas impositivas

O volume de recursos destinados ao município por meio das emendas impositivas foi outro grande destaque de 2025. No total, 364 emendas impositivas individuais, que representam cerca de R$ 19 milhões em recursos, foram destinadas. Somadas a isso destacam-se mais 32 emendas impositivas de bancada, que ultrapassam o valor de R$ 9,5 milhões.

Os montantes foram destinados a áreas estratégicas do município, incluindo saúde, educação, assistência social, esporte e infraestrutura. Além disso, colaboraram para o fortalecimento de demandas da sociedade e de serviços essenciais.

Proximidade com a comunidade

Manter um relacionamento de proximidade com a população é um dos objetivos centrais da Câmara Municipal. Por isso, a instituição promoveu diversas ações ao longo do ano, como a Colorindo Passo Fundo, que marcou as comemorações de 168 anos da cidade. A iniciativa reuniu cerca de 700 crianças de 19 escolas (das redes municipal, estadual e privada), que receberam desenhos de pontos turísticos locais para colorir e tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do poder legislativo.

Houve também uma preocupação com a segurança pública, que foi pauta do legislativo em todas as terças-feiras do mês de outubro. A ação promoveu encontros em regiões como Boqueirão, Bairro Berthier, Vila Annes e Parque Farroupilha, reunindo parlamentares, órgãos de segurança pública, lideranças comunitárias e moradores. No total, mais de 600 pessoas participaram de debates importantes sobre o tema.

Modernização do legislativo

A Câmara Municipal de Passo Fundo também investiu constantemente em ações para modernizar e aprimorar a atuação do poder legislativo. Os servidores, por exemplo, participaram de cursos de capacitação focados em melhorias técnicas e atualizações de processos internos.