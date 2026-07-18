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Cooperativismo
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"Melhora no comportamento e o espírito de liderança": como cooperativas escolares preparam alunos para a vida em Tapejara

Projeto é realizado por 77 alunos de duas escolas municipais e estimula práticas reais de gestão e cooperação 

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Eduarda Costa

Repórter

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