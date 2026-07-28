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Hepatite pode evoluir por anos sem sintomas: entenda quais os riscos e como prevenir a doença 

Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 304 milhões de pessoas convivam com hepatite B ou C, muitas sem saber que estão infectadas

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Eduarda Costa

Repórter

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