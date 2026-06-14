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Vai doar sangue pela primeira vez? Especialista responde as  dúvidas mais frequentes

Menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Baixa adesão pode estar relacionada a desinformação

Eduarda Costa

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