Vai doar sangue pela primeira vez? Especialista responde as  dúvidas mais frequentes

Doação pode ser feita três vezes por ano por mulheres, e quatro por homens. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Manter os estoques de sangue em níveis seguros é um desafio diário para os bancos de sangue. No Brasil, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente, segundo dados do Ministério da Saúde. A baixa adesão pode estar relacionada a desinformação sobre o processo de doação, e dificulta a captação de novos voluntários.

No Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), no noroeste do Estado, são necessárias cerca de 30 doações por dia para garantir o abastecimento do banco de sangue.

A responsável técnica pelo setor de hemoterapia da instituição, a médica hematologista Cheila Eickhoff, explica que o período de inverno costuma agravar o cenário, já que sintomas gripais afastam temporariamente potenciais doadores.

— Esta é uma época do ano que oscila muito as doações, por conta dos sintomas gripais. E a doação voluntária é uma taxa muito pequena em todo o país, então acaba que temos um programa de captação, e convidamos familiares de pacientes cardíacos ou quem precisou do tratamento, para repormos diariamente o banco — afirma.

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Ainda segundo a especialista, ampliar o número de doadores é fundamental para garantir atendimento a vítimas de acidentes, hemorragias e demais situações que exigem transfusão.

— O sangue não é produzido em laboratório, não temos substituto, dependemos de outros humanos. Ao mesmo tempo que não há remédio para um paciente com hemorragia, com politrauma, eles dependem do sangue de outra pessoa. É muito importante doar sangue, pois você salva a vida de muitos pacientes — destaca Cheila.

Com a ajuda da especialista, GZH Passo Fundo reuniu as principais dúvidas de quem pretende doar pela primeira vez. Leia abaixo:

1. O sangue doado pode me fazer falta?

Não. O volume retirado representa menos de 10% da quantidade total de sangue do corpo e é reposto pelo organismo em até 24 horas.

2. Existe risco de contaminação ao doar sangue?

Não. Todos os materiais utilizados são estéreis, descartáveis e livres de substâncias que provocam reações imunológicas. Além disso, o doador passa por uma triagem clínica rigorosa antes da doação.

3. Tomei a vacina da gripe, posso doar sangue?

Temporariamente, não. Na maioria dos casos, o doador voluntário fica inapto por 48 horas após receber a dose. O prazo pode ser maior a depender do tipo de vacina, por isso, consulte diretamente o banco de saúde em que pretende fazer a doação.

4. Tive sintomas gripais, posso doar sangue?

Temporariamente, não. Você pode voltar a doar sangue sete dias após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado. Caso tenha sido necessário tomar medicamentos como antibióticos, o prazo pode ser maior.

Gripe, resfriado e manifestações alérgicas : impedem a doação por sete dias

: impedem a doação por sete dias Gripe com febre : deve-se esperar 14 dias após a melhora dos sintomas

: deve-se esperar 14 dias após a melhora dos sintomas Uso de antibióticos: é impedido de doar por 15 dias após o término do tratamento.

5. Preciso estar em jejum para doar?

Não. Pelo contrário, o jejum é contraindicado. Recomenda-se fazer uma alimentação leve e evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação.

Quem pode doar? Veja as regras:

Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos que pesem mais de 50 kg. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal de seus responsáveis

que pesem mais de 50 kg. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal de seus responsáveis Pessoas em bom estado de saúde — incluindo estar bem alimentado, ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas

incluindo estar bem alimentado, ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas Homens podem doar a cada dois meses, e mulheres, a cada três meses. Para homens, a frequência máxima é de quatro doações por ano, e, para mulheres, de três

Como doar

Rede de Apoio de Tapejara

As coletas serão quinzenais, nas segundas-feiras, das 8h30 às 14h30min. A próxima atividade será no no dia 13 de abril. O centro fica na Rua João Manoel Bernardes, 582, Bairro Nazaré.

Hemocentro Regional de Passo Fundo

A doação no Hemopasso funciona por agendamento. Quem quiser contribuir, pode marcar o agendamento de forma online ou pelo número (54) 98434-7353. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na Avenida Sete de Setembro, 1055, em frente ao Parque da Gare.

Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Ijuí

Para doar sangue, o agendamento deve ser feito pelo telefone (55) 3331-9373 ou pelo WhatsApp (55) 98176-3993. O funcionamento do Banco de Sangue do HCI é de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia.