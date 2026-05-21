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Inspirado na Turma da Mônica, novo Hospital da Criança de Ijuí deve reduzir espera por especialistas no interior

Hospital da Criança Mauricio de Sousa terá 25 leitos de internação, 10 leitos de UTI pediátrica e ambulatório multiprofissional

Eduarda Costa

Repórter

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