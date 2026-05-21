Inspirado na Turma da Mônica, novo Hospital da Criança de Ijuí deve reduzir espera por especialistas no interior

Já em construção, o novo Hospital da Criança Mauricio de Sousa, em Ijuí, no noroeste do Estado, promete ampliar o acesso a atendimentos pediátricos especializados e reduzir a falta de leitos infantis na região. Integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a estrutura será referência para 283 municípios.

Com investimento estimado em R$ 36 milhões, o projeto prevê 25 leitos de internação, 10 vagas de UTI pediátrica, seis consultórios especializados, área de infusão para tratamentos como quimioterapia, espaços voltados ao acolhimento das famílias e brinquedoteca. A obra também aposta em um ambiente temático inspirado na Turma da Mônica para tornar a experiência hospitalar menos agressiva para os pacientes.

Atualmente, nenhuma cidade da região conta com uma estrutura unificada com múltiplas especialidades pediátricas, o que, segundo o presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), Douglas Prestes Uggeri, dificulta diagnósticos e atrasa tratamentos:

Obras do Hospital começaram neste mês. HCI / Divulgação

— O problema hoje na pediatria está no encaminhamento para as especialidades e que, por ser demorado, atrasa o diagnóstico e o início do tratamento. No caso do câncer, que quanto mais precoce o diagnóstico, maior o número de vidas salvas, pode acontecer de aumentar até 20% a mortalidade das crianças com câncer da nossa região justamente por chegar muito tarde no diagnóstico.

A proposta do novo ambulatório é concentrar todas as especialidades pediátricas em um único espaço. Na prática, casos identificados em consultas ou por clínicos gerais dos municípios da região poderão ser encaminhados para Ijuí, sem a necessidade de deslocamentos para cidades como Passo Fundo, Santa Maria ou Porto Alegre.

Outro ponto considerado estratégico é a implantação da UTI pediátrica. Atualmente, Santa Rosa é a única cidade da região com esse tipo de leito. Conforme o médico pediatra neonatologista do HCI, Mauricio Bortolini, a oferta ainda é insuficiente, principalmente pela falta de profissionais especializados em algumas áreas.

— Uma das especialidades que há anos estamos com carência é a de cirurgia pediátrica. Não temos cirurgiões no interior do Estado porque a estrutura é escassa. Temos que oferecer um suporte complexo de trabalho, e é o que teremos no HCI, para que esses pacientes não precisem ser pulverizados a outras regiões do Estado.

Estrutura inspirada na Turma da Mônica

O projeto será inspirado no universo da Turma da Mônica. Ainda em 2024, uma comitiva do HCI esteve em São Paulo para apresentar a proposta ao escritor e desenhista Mauricio de Sousa, convidado para ser padrinho do hospital.

A ideia é transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais acolhedor para as crianças, com referências aos personagens em paredes, decoração e ambientação dos setores.

— A criança que estiver no Hospital não pode vê-lo como um hospital. Ela tem que ver como um local menos agressivo. E, pra fazer isso, convidamos o Maurício de Souza pra essa temática e ele aceitou. Vamos homenagear ele em vida, colocando todo o hospital nessa temática — diz o presidente.

Campanha busca arrecadar recursos para a obra

Instituição arrecada ajuda para viabilizar obra. Hospital de Clínicas Ijuí / Divulgação

Para viabilizar o projeto, o HCI mantém uma campanha de arrecadação com doações a partir de R$ 10 via Pix, pelo endereço pixdoacao@hci.org.br. Até o momento, já foram arrecadados R$ 1.226.965,63, com recursos vindos de apoiadores institucionais e da iniciativa privada.

O hospital também disponibiliza em seu site um painel para acompanhamento das contribuições em tempo real. A estimativa é de que a obra fique pronta em dois anos, caso todo o valor seja arrecadado.

O HCI é referência para cerca de 3,6 milhões de habitantes em 283 municípios, abrangendo 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, responde por mais de 90% dos atendimentos realizados na região, especialmente em procedimentos de média e alta complexidade.