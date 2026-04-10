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Abril Azul 
Notícia

“O lugar do meu filho autista é onde ele quiser”: como terapias sensoriais ajudam na melhora do quadro de autismo

Atividades estimulam os sentidos de forma organizada, ajudando no desenvolvimento motor, cognitivo e até emocional

Eduarda Costa

Repórter

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