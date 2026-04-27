Maior feira de pedras preciosas da América Latina, Exposol faz últimos ajustes para nova edição

Grande atração das feira são os pavilhões das pedras preciosas Exposol / Divulgação

A maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina, a Exposol, passa pelos últimos ajustes antes de abrir as portas na quarta-feira (29). A nova edição da feira em Soledade, no norte do RS, vai reunir 600 expositores do setor de pedras, indústria, máquinas agrícolas e agricultura familiar presentes no evento, que segue até o domingo (3).

Dentro da Exposol, o pavilhão da Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas segue como um dos principais atrativos da programação. O espaço reunirá 110 empresas que apresentam ao público toda a cadeia produtiva das pedras, desde a matéria-prima até o produto final, que aparecem em pingentes, enfeites e até móveis para casa.

— Neste ano uma das novidades é que os visitantes poderão escolher uma pedra bruta e lapidar ali mesmo, na hora. Vai ter demonstração de corte, lapidação e acabamento, para ver as peças sendo trabalhadas no momento — comentou o integrante da coordenação da Exposol, Vinícius Moreira.

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Os dias que antecedem a feira são de preparação e expectativa. Segundo o presidente do Sindipedras, Gilberto Bortoluzzi, mesmo diante de oscilações do mercado, o setor mantém a perspectiva de boa movimentação:

— O segmento sempre teve altos e baixos, e isso faz com que as empresas busquem novos produtos e novos clientes. A feira é uma oportunidade importante para esse contato direto com o público. Estamos na reta final, com os estandes montados e expectativa de bons resultados.

Agricultura familiar, praça de alimentação e deck no lago

Entre as novidades da edição 2026 da Exposol estão as melhorias estruturais no parque. Houve ampliação do espaço entre pavilhões, reestruturação de áreas e novos espaços para convivência.

Os setores de Agricultura Familiar e artesanato passaram por obras ao longo do ano, e estarão maiores nesta feira, passando dos 64 expositores da edição passada, para 102. A obra do pavilhão recebeu investimento de R$ 250 mil, com ajuda da prefeitura e da Associação Pró-Desenvolvimento do Município de Soledade (Aprosol).

A praça de alimentação também teve espaço aumentado, com maior oferta de opções gastronômicas. Nos espaços externos, um deck construído no lago terá música ao vivo, venda de chope e opções de gastronomias voltadas ao churrasco.

— Atendemos a uma demanda antiga de aumentar a participação de produtores e artesãos na feira. A Exposol desse ano chega com uma estrutura organizada, fortalecendo o evento como espaço de negócios e também de visitação— resume Vinícius.

Entrada gratuita no parque

A Exposol acontece de quarta (29) a domingo (3), no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, em Soledade. A entrada é gratuita no parque.

Há cobrança de ingresso apenas para as atrações da Arena de Shows. Na quinta-feira (30), há show Alexandre Pires, e no sábado (2) de Simone Mendes. Os ingressos estão disponíveis através do site Minha Entrada.