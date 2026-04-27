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Maior feira de pedras preciosas da América Latina, Exposol faz últimos ajustes para nova edição

Feira começa na quarta-feira (29) com 600 expositores. Organização apresenta novidades na estrutura, novas opções de gastronomia e de entretenimento

Eduarda Costa

Repórter

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