Maiara e Maraísa, Hugo e Guilherme e mais: confira a programação da Feisa em Sarandi

A Feira das Indústrias de Sarandi (Feisa) começa nesta quarta-feira (29) no norte do Estado, com programação de shows nacionais e palestras. Já na 25ª edição, a Feisa reúne os setores de indústria, comércio e agronegócio. O evento segue até o domingo (3), no Parque de Exposições Pedro de Marco, em Sarandi.
Neste ano, são esperados mais de 100 mil visitantes nos cinco dias de feira, uma expectativa de recorde de público. Serão ao menos 200 expositores, entre agricultura familiar, agronegócio, entretenimento e lazer.
Na programação, a Arena de Inovação receberá palestras e painéis diários sobre economia, agro, gestão, liderança e futuro.
Já na Arena Gastronômica, haverá shows e intervenções culturais todos os dias. E, fechando as noites de Feisa, a Arena de Shows recebe nomes nacionais como as duplas Hugo e Guilherme e Maiara e Maraísa (veja lista completa abaixo).
Mais informações sobre valores e ingressos podem ser conferidas nas redes sociais do evento.
Programação
Quarta-feira (29)
- 11h30min: Ato de abertura
- 12h: Abertura dos Pavilhões
- 13h30min: Abertura do 1° Fórum de investimentos do norte gaucho, na Arena de Inovação
- 14h: Palestra Cenários e Estratégias de Mercado sob a Visão da Sicredi Asset. Na arena de Inovação
- 15h30min: Economia em Debate, na Arena de Inovação
- 15h: Apresentação Musical Luisinho
- 17h: Palestra: "A solução do setor primário frente as mudanças climáticas" + Painel dos presidenciáveis
- 18h: Apresentação Musical Lu Jaskow
- 19h: Atitude e Mente de Campeão, na Arena de Inovação
- 19h: Apresentação Coral 25 de julho
- 20h: Painel: "A Reforma Tributária em Perspectiva - Repercussões na Contabilidade, Gestão de Negõcios e Legislação"
- 20h: Apresentação Musical Dionny Camargo e Miltinho
- 21h: Show gratuito Banda San Marino
Quinta-feira (30)
- 10h: Abertura dos Pavilhões
- 10h: Palestra "As profissões e habilidades que a Inteligência Artificial não vai substituir"
- 13h30min: Painel Smartcoop: tecnologia e gestão para uma propriedade mais rentável
- 14h: Espetáculo Teatral Bailão do Tertulino
- 14h30min: Mais Produção, Menos Risco: Estratégias para uma Agricultura Resiliente em Tempos de Mudança Climática
- 16h: Apresentação Musical Cristiano Wagner e Banda
- 16h: Painel Sucessão familiar nas propriedades rurais
- 18h: Apresentação Musical Léo Mathias e Daniel
- 19h: Intervenção Cultural de Vivandeiros da Alegria
- 20h: Apresentação Musical Emanuel Lotti e Banda
- 21h: Show de Hugo e Guilherme
Sexta-feira (1º)
- 9h30min: Encontro de Prefeitos com a palestra "Descongela"
- 10h: Abertura dos Pavilhões
- 14h: Apresentação Musical Banda Fritz4
- 15h: Intervenção Cultural de os Vivandeiros da Alegria
- 16h: Ato de lançamento do reconhecimento como "Sarandi a Capital Estadual da Comida de Chapão", na Arena de Inovação
- 16h: Apresentação Musical Graciela Thais Baccin
- 19h30min: Apresentação Musical Grupo Ross
- 21h: Apresentação Musical Grupo Pagode do Natal
- 21h30min: Show de Os Atuais, Tchê Chaleira e Banda Passarela
Sábado (2)
- 10h: Abertura dos Pavilhões
- 10h: Palestra Cenário Econômico 2026 e Decisões Econômicas Inteligentes
- 13h30min: Painel Planejamento financeiro para Elas
- 14h: Roda de Conversa: "NuME Essência: resgatar raízes, consolidar conexões, prosperar juntas"
- 15h: Teatro "Elas no palco Nume em cena, uma história empreendedora"
- 16h: Apresentação Musical Banda Alto Astral
- 16h: Painel "Liderança Feminina: desafios e conquistas no topo"
- 18h: Apresentação Musical Gui Favero e Banda
- 19h: Espetáculo "Sonho de Emilia"
- 20h: Apresentação Musical Leno & Breno e Banda
- 21h: Show de Maiara e Maraísa
Domingo (3)
- 10h: Abertura dos Pavilhões
- 10h: Encontro Entidades OSCS
- 14h: Apresentação Teatral Cia Teatral Sonharte do Palhaço Pirulito
- 16h: Cerimónia de Encerramento Oficial
- 16h30min: Apresentação Orquestra Doxa
- 17h: Apresentação Musical Banda Opus Dei Obra de Deus
- 19h: Canção e Louvor
- 20h: Encerramento dos Pavilhões