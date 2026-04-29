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Feira das Indústrias
Notícia

Maiara e Maraísa, Hugo e Guilherme e mais: confira a programação da Feisa em Sarandi

Evento começa nesta quarta (29) com mais de 200 expositores e deve receber público de até 100 mil visitantes durante cinco dias

Eduarda Costa

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