Maiara e Maraísa, Hugo e Guilherme e mais: confira a programação da Feisa em Sarandi

Evento acontece no Parque de Exposições Pedro de Marco. Feisa / Divulgação

A Feira das Indústrias de Sarandi (Feisa) começa nesta quarta-feira (29) no norte do Estado, com programação de shows nacionais e palestras. Já na 25ª edição, a Feisa reúne os setores de indústria, comércio e agronegócio. O evento segue até o domingo (3), no Parque de Exposições Pedro de Marco, em Sarandi.

Neste ano, são esperados mais de 100 mil visitantes nos cinco dias de feira, uma expectativa de recorde de público. Serão ao menos 200 expositores, entre agricultura familiar, agronegócio, entretenimento e lazer.

Na programação, a Arena de Inovação receberá palestras e painéis diários sobre economia, agro, gestão, liderança e futuro.

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Já na Arena Gastronômica, haverá shows e intervenções culturais todos os dias. E, fechando as noites de Feisa, a Arena de Shows recebe nomes nacionais como as duplas Hugo e Guilherme e Maiara e Maraísa (veja lista completa abaixo).

Mais informações sobre valores e ingressos podem ser conferidas nas redes sociais do evento.

Programação

Quarta-feira (29)

11h30min: Ato de abertura

Ato de abertura 12h: Abertura dos Pavilhões

Abertura dos Pavilhões 13h30min: Abertura do 1° Fórum de investimentos do norte gaucho, na Arena de Inovação

Abertura do 1° Fórum de investimentos do norte gaucho, na Arena de Inovação 14h: Palestra Cenários e Estratégias de Mercado sob a Visão da Sicredi Asset. Na arena de Inovação

Palestra Cenários e Estratégias de Mercado sob a Visão da Sicredi Asset. Na arena de Inovação 15h30min: Economia em Debate, na Arena de Inovação

Economia em Debate, na Arena de Inovação 15h: Apresentação Musical Luisinho

Apresentação Musical Luisinho 17h: Palestra: "A solução do setor primário frente as mudanças climáticas" + Painel dos presidenciáveis

Palestra: "A solução do setor primário frente as mudanças climáticas" + Painel dos presidenciáveis 18h : Apresentação Musical Lu Jaskow

: Apresentação Musical Lu Jaskow 19h : Atitude e Mente de Campeão, na Arena de Inovação

: Atitude e Mente de Campeão, na Arena de Inovação 19h: Apresentação Coral 25 de julho

Apresentação Coral 25 de julho 20h : Painel: "A Reforma Tributária em Perspectiva - Repercussões na Contabilidade, Gestão de Negõcios e Legislação"

: Painel: "A Reforma Tributária em Perspectiva - Repercussões na Contabilidade, Gestão de Negõcios e Legislação" 20h : Apresentação Musical Dionny Camargo e Miltinho

: Apresentação Musical Dionny Camargo e Miltinho 21h: Show gratuito Banda San Marino

Quinta-feira (30)

10h: Abertura dos Pavilhões

Abertura dos Pavilhões 10h : Palestra "As profissões e habilidades que a Inteligência Artificial não vai substituir"

: Palestra "As profissões e habilidades que a Inteligência Artificial não vai substituir" 13h30min: Painel Smartcoop: tecnologia e gestão para uma propriedade mais rentável

Painel Smartcoop: tecnologia e gestão para uma propriedade mais rentável 14h: Espetáculo Teatral Bailão do Tertulino

Espetáculo Teatral Bailão do Tertulino 14h30min: Mais Produção, Menos Risco: Estratégias para uma Agricultura Resiliente em Tempos de Mudança Climática

Mais Produção, Menos Risco: Estratégias para uma Agricultura Resiliente em Tempos de Mudança Climática 16h: Apresentação Musical Cristiano Wagner e Banda

Apresentação Musical Cristiano Wagner e Banda 16h: Painel Sucessão familiar nas propriedades rurais

Painel Sucessão familiar nas propriedades rurais 18h : Apresentação Musical Léo Mathias e Daniel

: Apresentação Musical Léo Mathias e Daniel 19h : Intervenção Cultural de Vivandeiros da Alegria

: Intervenção Cultural de Vivandeiros da Alegria 20h : Apresentação Musical Emanuel Lotti e Banda

: Apresentação Musical Emanuel Lotti e Banda 21h: Show de Hugo e Guilherme

Sexta-feira (1º)

9h30min : Encontro de Prefeitos com a palestra "Descongela"

: Encontro de Prefeitos com a palestra "Descongela" 10h : Abertura dos Pavilhões

: Abertura dos Pavilhões 14h : Apresentação Musical Banda Fritz4

: Apresentação Musical Banda Fritz4 15h : Intervenção Cultural de os Vivandeiros da Alegria

: Intervenção Cultural de os Vivandeiros da Alegria 16h : Ato de lançamento do reconhecimento como "Sarandi a Capital Estadual da Comida de Chapão", na Arena de Inovação

: Ato de lançamento do reconhecimento como "Sarandi a Capital Estadual da Comida de Chapão", na Arena de Inovação 16h : Apresentação Musical Graciela Thais Baccin

: Apresentação Musical Graciela Thais Baccin 19h30min : Apresentação Musical Grupo Ross

: Apresentação Musical Grupo Ross 21h : Apresentação Musical Grupo Pagode do Natal

: Apresentação Musical Grupo Pagode do Natal 21h30min: Show de Os Atuais, Tchê Chaleira e Banda Passarela

Sábado (2)

10h : Abertura dos Pavilhões

: Abertura dos Pavilhões 10h : Palestra Cenário Econômico 2026 e Decisões Econômicas Inteligentes

: Palestra Cenário Econômico 2026 e Decisões Econômicas Inteligentes 13h30min : Painel Planejamento financeiro para Elas

: Painel Planejamento financeiro para Elas 14h : Roda de Conversa: "NuME Essência: resgatar raízes, consolidar conexões, prosperar juntas"

: Roda de Conversa: "NuME Essência: resgatar raízes, consolidar conexões, prosperar juntas" 15h : Teatro "Elas no palco Nume em cena, uma história empreendedora"

: Teatro "Elas no palco Nume em cena, uma história empreendedora" 16h : Apresentação Musical Banda Alto Astral

: Apresentação Musical Banda Alto Astral 16h : Painel "Liderança Feminina: desafios e conquistas no topo"

: Painel "Liderança Feminina: desafios e conquistas no topo" 18h : Apresentação Musical Gui Favero e Banda

: Apresentação Musical Gui Favero e Banda 19h : Espetáculo "Sonho de Emilia"

: Espetáculo "Sonho de Emilia" 20h : Apresentação Musical Leno & Breno e Banda

: Apresentação Musical Leno & Breno e Banda 21h: Show de Maiara e Maraísa

Domingo (3)