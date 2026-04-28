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Feisa 2026
Notícia

Feira das Indústrias de Sarandi tem expectativa de edição histórica com 100 mil visitantes

Edição tem 200 expositores em comércio, agricultura familiar, agronegócio, entretenimento e lazer

Eduarda Costa

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