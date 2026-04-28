Feira das Indústrias de Sarandi tem expectativa de edição histórica com 100 mil visitantes

Feira chega a 25ª edição nesta quarta. Feisa / Divulgação

A Feira das Indústrias de Sarandi (Feisa) chega a 25ª edição na quarta-feira (29) com expectativa de recorde de público. A organização espera superar o número 100 mil visitantes nos cinco dias de evento, que segue até o domingo (3).

A cada dois anos, a Feisa reúne o que há de melhor nos setores de indústria, comércio, agricultura familiar, agronegócio, entretenimento, lazer e conhecimento em Sarandi, município de cerca de 23 mil habitantes do norte gaúcho.

Nesta edição, são 200 expositores, que já estão em fase final de montagem para abertura do parque na quarta-feira. A expectativa, segundo o presidente da feira Matias Grellmann Real, é de uma edição histórica:

— Fizemos adaptações de layout da feira, com uma Arena Gastronômica e mudança do local de apresentações. Estamos preparados para realizar uma Feisa histórica com um público de mais de 100 mil pessoas visitando o Sarandi.

Além do destaque na indústria, Sarandi conquistou no mês de março o título de Capital Estadual da Comida de Chapão, sancionada pela lei estadual nº 16.454. Com o novo título, a Feisa também deve ter o atrativo para os visitantes:

— Quem vir certamente vai se surpreender nos serviços e também poderá usufruir da nossa gastronomia renomada e claro, vamos ter comida de chapão na Feira para quem visitar Sarandi — completa o presidente.

Shows e atrações culturais

A Feisa também contará com arena de shows com diferentes espetáculos, como as duplas nacionais Hugo e Guilherme e Maiara e Maraísa. Haverá, ainda, a Arena de Inovação, com palestras, painéis e encontros todos os dias.