Exposol começa nesta quarta com 600 expositores e shows nacionais; veja programação

A Exposol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina, começa nesta quarta-feira (29) em Soledade, no norte do Estado. Com foco na geração de negócios e atração de visitantes, a feira também traz programação de shows nacionais e palestras. A feira segue até o domingo (3), no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz.
O setor de pedras segue como base do evento, por meio da Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas. Do total de 600 expositores, 110 estarão no pavilhão das joias, expondo toda a cadeia produtiva das pedras, desde a matéria-prima até o produto final, que aparecem em pingentes, enfeites e até móveis para casa.
Na área de entretenimento, a Exposol 2026 terá programação distribuída na arena de shows e na praça de alimentação. Os destaques são os shows de Alexandre Pires na quinta-feira (30), com o projeto “Pagonejo Bão”, e Simone Mendes, no sábado (2).
A programação também inclui atrações gratuitas com o show de Badin, O Colono, na sexta-feira (1º), e a banda Rainha Musical, na tarde de domingo (3) (veja lista completa abaixo).
— A estrutura da arena de shows está completamente remodelada, com palco reposicionado, cobertura ampliada e novos setores que garantem conforto e segurança ao público. É uma entrega que eleva o nível dos espetáculos realizados em Soledade — afirma o coordenador do setor de shows da Exposol, Vinícius Moreira.
Os dois shows nacionais ainda têm ingressos a venda pelo site Minha Entrada. As demais atrações são gratuitas.
Programação da Arena de Shows
Quarta-feira (29)
- 13h30min: Companhia Toob Look
- 14h30min: Teatro Thiltapes
Quinta-feira (30)
- 23h50min: Alexandre Pires
Sexta-feira (1º)
- 20h: Show de dança árabe
- 21h: Badin, O Colono
Sábado (2)
- 23h50min: Simone Mendes
Domingo (3)
- 13h30min: Show de Portela e os Guri
- 15h às 17h: Rainha Musical