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Março Lilás
Notícia

Mesmo com vacina, câncer do colo de útero está entre os quatro que mais afetam mulheres; veja como prevenir

Rio Grande do Sul registrou o 4º maior número de novos casos de câncer de colo do útero no país, segundo dados do Painel Oncologia do Ministério da Saúde

Eduarda Costa

Repórter

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