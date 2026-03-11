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Inteligência artificial deve impulsionar nova fase da cadeia leiteira no RS

Painel Conecta GZH debateu como novas tecnologias e modernização das análises podem fortalecer produção de leite na metade norte do Estado

Eduarda Costa

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