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Conecta GZH reúne especialistas para discutir o futuro da cadeia leiteira na Expodireto

Debate vai destacar o papel da IA no monitoramento do leite e na competitividade dos produtos gaúchos. Evento acontece nesta quarta-feira (11), com transmissão ao vivo

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