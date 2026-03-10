Conecta GZH reúne especialistas para discutir o futuro da cadeia leiteira na Expodireto

Debate é promovido por GZH Passo Fundo em parceria com a UPF Expodireto Cotrijal / Divulgação

Nesta quarta-feira (11), às 15h, a Casa da RBS na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, será o centro de uma discussão sobre os avanços no agronegócio, em especial na cadeia leiteira. O evento Conecta GZH abordará o tema "Do campo ao consumidor: como a tecnologia pode elevar a qualidade do leite gaúcho", explorando como a inovação e a inteligência artificial (IA) estão transformando a produção.

O debate contará com a presença de convidados que são referência no setor:

Carlos Bondan: professor da Universidade de Passo Fundo (UPF) e responsável pelo projeto “Tecnologias de inteligência artificial no setor leiteiro”;

professor da Universidade de Passo Fundo (UPF) e responsável pelo projeto “Tecnologias de inteligência artificial no setor leiteiro”; Claudinei Baldissera: presidente da Emater/RS;

presidente da Emater/RS; Clóvis Tadeu Alves: gerente de prestação de serviços da UPF.

O Conecta GZH acontece em um momento de expansão para a pesquisa científica no norte do Estado. A UPF iniciou o ano com um investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões, provenientes da Finep, para a aquisição de equipamentos de ponta que permitem análises mais completas e ágeis do leite e da reprodução animal.

O papel da inteligência artificial

Um dos pontos centrais da discussão será a estruturação de um centro de inteligência artificial voltado ao monitoramento da qualidade do leite. Segundo adiantou o professor Carlos Bondan, o uso de algoritmos permite identificar doenças subclínicas antes que gerem perdas visíveis, garantindo maior rentabilidade ao produtor e um produto de excelência para o consumidor final.

Além disso, a tecnologia auxilia no mapeamento do bem-estar animal, fator diretamente ligado ao potencial produtivo dos rebanhos. O investimento acontece em um cenário de queda na produção leiteira no norte gaúcho, devido à sequência de dias quentes e pouca chuva, além do abandono de produtores da atividade leiteira.

Transmissão ao vivo

O debate é promovido por GZH em parceria com a UPF. A conversa será mediada pelo jornalista Mateus Rodighero, apresentador do Jornal do Almoço na Região Norte e Noroeste e editor-chefe da Redação Integrada de GZH Passo Fundo.

Para quem não puder comparecer presencialmente à feira, o evento terá transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Esta é uma oportunidade para produtores, técnicos e estudantes acompanharem como a análise de dados em escala industrial pode posicionar melhor os produtos gaúchos no mercado e elevar o padrão de higiene e saúde em toda a cadeia.

Confira a live