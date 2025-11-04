Maior feira de economia solidária do norte gaúcho reúne 140 expositores em Passo Fundo

Com 140 expositores confirmados, a 22ª Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) começa na próxima quinta-feira (6) em Passo Fundo. O número representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior e mostra a força dos pequenos empreendedores da região.
A economia solidária é voltada à valorização do empreendedor, num modelo onde produção, comercialização e finanças têm como princípio a autogestão e a cooperação em empreendimentos coletivos. Sua base também está centralizada no viés sustentável e social da produção.
A Fresol se consolidou como a maior feira do tipo no norte do Estado, atraindo até mesmo participantes de outros locais do RS.
— Nesta edição teremos empreendedores de várias regiões do Estado, mostrando que Passo Fundo sempre abraça outras regiões, principalmente neste processo de retomada e de reconstrução do Rio Grande do Sul. A nossa expectativa é a melhor possível — adianta o coordenador da feira, Ademar Marques.
O público poderá encontrar produtos de artesanato, arte sustentável, produtos ecológicos, agroecológicos e orgânicos, cosméticos naturais, biotecnologia, moda criativa e gastronomia raiz. Todos estarão expostos na feira, facilitando que os visitantes conheçam e consumam produtos sustentáveis, criativos e com impacto social.
Oportunidade de negócio
Há cerca de um ano, a jornalista Kassiê Carvalho fez do passatempo na cerâmica uma oportunidade de negócio. A mão, ela cria brincos, colares e pingentes para a marca própria de joias de cerâmica, aberta em março deste ano.
Em julho, passou a fazer parte do grupo de economia solidária por compartilhar do propósito, como explica:
— Encontrei na economia solidária uma visão muito alinhada com a minha, tudo gira em torno do consumo local, de uma produção mais unitária, com propósito e que seja autêntica. Foi algo que complementou o que eu já tinha pensado para mim enquanto empreendedora.
Pela primeira vez na Fresol expondo as joias, a empreendedora planeja ampliar a divulgação da marca com uma coleção pensada especialmente para os visitantes.
— A Fresol é uma das principais feiras do Estado em público e estrutura, então é um palco para muitas pessoas conhecerem a marca, tanto visitantes quanto outros expositores também. Trocaremos muita ideia — projeta.
Esse é justamente um dos principais objetivos da Fresol, como resume o coordenador da feira:
— A Fresol tem o compromisso de criar condições para micro e pequenos empreendedores que precisam gerar renda para as suas famílias. E assim, consequentemente, acabam gerando lucro para a cidade — destaca Ademar.
Programação da Fresol
A 22ª edição da Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) e a 3ª Feira de Economia Criativa acontecem entre quinta (6) e domingo (9), no Bourbon Shopping.
A abertura será às 13h30min, e logo na sequência haverá uma oficina de grafite com os alunos da Escola Pública de Arte e Criatividade. Ainda na quinta, às 18h, terá a primeira rodada do Pitch de Negócios organizado pelo Sebrae.
Na sexta-feira (7), às 19h30min, haverá o tradicional desfile de moda criativa e sustentável: o Fresol Slow Fashion.
No sábado (8), pela manhã, estão marcadas rodadas de diálogo, iniciando às 9h. A primeira será voltada aos empreendimentos de economia solidária, organizada pelo Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol).
Na sequência, às 10h, ocorrerá uma segunda rodada de conversa com a Câmara de Vereadores, sobre o trabalho desenvolvido pela frente parlamentar de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.
Os fins de tarde na feira, a partir das 17h, serão animados por happy hours com atrações culturais como Musiclass, Grupo Vivendo o HipHop, Coletivo Kaingang e a Escola de Música Ritmos e Movimento.
Serviço
- O que: 22ª Fresol e 3ª Fec
- Quando: de 6 a 9 de novembro
- Horários: na quinta, das 13h30min às 21h, e de sexta a domingo, das 10h às 21h
- Onde: Bourbon Shopping (Avenida Brasil Leste, 200 — Petrópolis)
