Maior feira de economia solidária do norte gaúcho reúne 140 expositores em Passo Fundo

Fresol começa na quinta-feira (6) com aumento de 20% no número de empreendedores participantes. Público vai encontrar produtos sustentáveis, criativos e com impacto social

Eduarda Costa

