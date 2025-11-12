Exame de toque, sangue e imagem: como identificar o câncer de próstata?

90% dos casos tem cura quando detectados cedo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mais de 71,7 mil homens devem receber o diagnóstico de câncer de próstata no Brasil em 2025, conforme previsão do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Mesmo sendo o tipo de câncer mais comum entre homens, o tema ainda esbarra em tabus que atrasam o diagnóstico e, consequentemente, diminuem as chances de cura.

Apesar da grande incidência, há resistência em falar sobre prevenção e, principalmente, em realizar os exames necessários. Conforme o médico urologista do Centro de Oncologia do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), Leonardo Bandeira, mais de 90% dos casos têm cura quando detectados cedo:

— Não existe uma forma de não termos o câncer, mas sim prevenirmos e diagnosticarmos cedo. Infelizmente é muito comum o homem não querer tratar, não se prevenir. Existe o medo da impotência sexual ou perder urina, mas são tabus. Se tratado cedo, o câncer tem cura.

Exame de toque, sangue e imagem: como identificar?

Na maioria dos casos, especialmente nos estágios iniciais, o câncer de próstata não provoca sintomas. Por isso, a detecção depende de exames de rastreamento. Os três principais são:

PSA (Antígeno Prostático Específico) : exame de sangue que mede a presença de uma proteína produzida pela próstata. Níveis elevados podem indicar alterações, incluindo câncer

: exame de sangue que mede a presença de uma proteína produzida pela próstata. Níveis elevados podem indicar alterações, incluindo câncer Exames de imagem , como a ressonância magnética

, como a ressonância magnética Toque retal: permite ao médico avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata

Um dos principais é o PSA. Níveis elevados podem indicar alterações na glândula, mas não significam necessariamente câncer.

O toque retal complementa a avaliação, permitindo identificar casos em que o PSA permanece normal. Apesar de ainda enfrentar resistência cultural ligada à masculinidade, é um exame rápido e seguro, que dura cerca de 10 segundos.

Se houver suspeita, é realizada uma biópsia para confirmar a presença de células cancerígenas. Em casos confirmados, exames adicionais avaliam se o câncer se espalhou para outras partes do corpo.

— Em regra, não é um câncer de jovem. A recomendação é que homens a partir dos 40 anos, para quem tem histórico familiar de câncer, ou partir dos 50 anos, começar a consultar regularmente para avaliarmos caso a caso — recomenda o urologista.

Quais são os tratamentos disponíveis?

O tratamento depende do estágio da doença, da idade e das condições de saúde do paciente. As opções incluem:

Vigilância ativa: indicada para casos de tumores pequenos e de crescimento lento, especialmente em pacientes mais idosos

indicada para casos de tumores pequenos e de crescimento lento, especialmente em pacientes mais idosos Cirurgia: a remoção da próstata é uma das alternativas para casos localizados

a remoção da próstata é uma das alternativas para casos localizados Radioterapia: uso de radiação para destruir células cancerígenas

uso de radiação para destruir células cancerígenas Terapia hormonal: bloqueia a produção de hormônios que estimulam o crescimento do tumor

bloqueia a produção de hormônios que estimulam o crescimento do tumor Quimioterapia: indicada para casos avançados ou metastáticos

Diagnóstico precoce salva vidas

Quanto mais cedo o câncer de próstata é identificado, maiores são as chances de cura e menor o impacto dos tratamentos. A conscientização sobre os exames preventivos e a quebra de tabus em relação ao toque retal são passos essenciais para reduzir a mortalidade da doença, indica o urologista:

— São anos de campanhas incentivando as mulheres a procurarem seus médicos, e é preciso criar essa cultura nos homens também. São consultas de rotina, para garantir que todos estejam bem para serem os super-heróis de suas famílias.