Novembro Azul
Diagnóstico precoce aumenta chances de cura do câncer de próstata: "Nunca senti qualquer sintoma"

Doença é a mais comum entre os homens. Neste ano, o Instituto Nacional de Câncer estima um total de 71,7 mil novos casos

Eduarda Costa

