Chopp de maçã verde, doce francês e enfeites de Natal: o que encontrar na Feira da Economia Solidária de Passo Fundo

A maior Feira de Economia Solidária (Fresol) do norte do Estado segue até domingo (9) em Passo Fundo, no norte do Estado. São 140 expositores participando do evento, com produtos que vão desde decorações de Natal, velas aromatizadas e cerâmicas até chopp saborizado e produtos agroecológicos.

Montado no Bourbon Shopping, o espaço está organizado em forma de “circuito”, que leva o visitante a percorrer todos os estandes da feira.

Há diversidade de produtos de artesanato, arte sustentável, produtos ecológicos, agroecológicos e orgânicos, cosméticos naturais, biotecnologia, moda criativa e gastronomia. Tudo é produzido pelos próprios feirantes, resultando em peças e sabores únicos.

— Cada artesão aqui tem uma particularidade, um pinta, outro borda. A pessoa que vier nos visitar vai se agradar com os olhos ao ver que a gente tem uma grande gama de produtos — resume a artista plástica e ceramista, Carmen Lúcia Benvegnu, expositora da Fresol.

Variedades em sabores

Para quem gosta de se aventurar em novos sabores, a Fresol traz novidades. Há um setor somente para os produtos gastronômicos, com estandes de bolachas, geleias, doces, salames e bebidas alcoólicas.

Do município de Machadinho, a cervejaria Thann trouxe um novo sabor de chopp saborizado para lançar na feira: o chopp de maçã verde. Além deste, tem outras 20 opções de cerveja à venda na feira, com misturas diferentes como erva-mate ou vinho.

— Nosso lançamento traz o cítrico da maçã, mas no paladar com a cerveja fica um gostinho mais doce. É um chopp diferente, a gente foge do tradicional — comenta o distribuidor responsável pela região, Mateus Jandt.

Na banca ao lado, a empresa de embutidos Pai & Filho, do município de Vila Lângaro, trouxe para a feira salames feitos de pernil e lombo que, no paladar, soa mais "leve" quando comparado ao salame tradicional — e há degustação para os visitantes!

Já nos quitutes, um destaque é o doce frânces choux, feito com massa de Carolina inflada, recheada de chocolates. A sobremesa está disponível na feira, vendido pelo Bistrô Pausa, de Passo Fundo.

— Temos essa preocupação com a questão ambiental, da alimentação saudável. Tudo é feito com cuidado, as geleias são feitas de frutas nativas. Estamos todos muito animados, preparamos tudo para ser um espaço bom para as famílias nos visitarem — destaca o coordenador da feira, Ademar Marques.

Desfile de moda e outras atrações

Feira está montada no Bourbon Shopping. Amanda Peres / Fresol / Divulgação

A 22ª edição da Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) e a 3ª Feira de Economia Criativa seguem até domingo (9). Nesta sexta-feira (7), às 19h30min, haverá o tradicional desfile de moda criativa e sustentável: o Fresol Slow Fashion.

No sábado (8) pela manhã, estão marcadas rodadas de diálogo, iniciando às 9h. A primeira será voltada aos empreendimentos de economia solidária, organizada pelo Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol).

Na sequência, às 10h, ocorrerá uma segunda rodada de conversa com a Câmara de Vereadores, sobre o trabalho desenvolvido pela frente parlamentar de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Os fins de tarde na feira, a partir das 17h, serão animados por happy hours com atrações culturais como Musiclass, Grupo Vivendo o HipHop, Coletivo Kaingang e a Escola de Música Ritmos e Movimento.

Serviço

O que : 22ª Fresol e 3ª Fec

: 22ª Fresol e 3ª Fec Quando : até domingo, 9 de novembro

: até domingo, 9 de novembro Horários : das 10h às 21h

: das 10h às 21h Onde: Bourbon Shopping (Avenida Brasil Leste, 200 — Petrópolis)