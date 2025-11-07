+ Passo Fundo

Artesanato e decoração
Notícia

Chopp de maçã verde, doce francês e enfeites de Natal: o que encontrar na Feira da Economia Solidária de Passo Fundo

Ao todo, 140 expositores participam do evento até o domingo (9). Espaço tem “circuito”, que leva o visitante a percorrer todos os estandes

Eduarda Costa

