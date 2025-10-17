+ Passo Fundo

Outubro Rosa
Notícia

Maioria dos casos de câncer de mama é em mulheres entre 50 e 74 anos: "Quem procura acha e cura"

Para aumentar as chances de cura, foi ampliada a faixa etária para o rastreamento ativo da doença

Tatiana Tramontina

Repórter

