+ Passo Fundo

Outubro Rosa
Notícia

“Hoje o tratamento é personalizado”, diz mastologista sobre diagnóstico precoce do câncer de mama

Atualização do SUS amplia acesso à mamografia e reforça a importância da autoavaliação e do rastreamento regular

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS