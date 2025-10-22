+ Passo Fundo

Notícia

Feitech terá transporte gratuito para visitantes em Passo Fundo; veja os locais de partida e horários

Feira reúne grandes personalidades da inovação e tecnologia. Evento acontece quinta (23) e sábado (25), na Arena Gran Palazzo

GZH Passo Fundo

