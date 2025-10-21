Feitech começa na quinta-feira com seis palcos e mais de 80 horas de palestras; veja a programação

A 4ª edição da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo entra na reta final de preparação. Cerca de cem expositores já iniciaram a montagem das estruturas para o evento que acontece de quinta (23) a sábado (25) na Arena Gran Palazzo.

Neste ano, a estrutura está sendo montada dentro e fora da Arena, em mais de 10 mil metros quadrados. Além dos estandes tecnológicos e de experiências das marcas, o público poderá acompanhar uma programação simultânea em seis palcos e visitar o primeiro pavilhão do agronegócio, montado no estacionamento.

— Nossa expectativa para esse ano é a melhor possível. Tivemos um crescimento muito grande e nos consolidamos como um dos maiores eventos de inovação do Estado. Nosso compromisso é entregar uma experiência completa, de alto nível, para inspirar, conectar e gerar oportunidades na nossa região — resume o coordenador da feira Marcelo Batezini.

Leia Mais De palestra com Cafu a dono da XP Investimentos: o que esperar da Feitech em 2025

A programação (confira abaixo) reúne palestras, workshops, painéis temáticos, exposições tecnológicas e rodadas de negócios, além de espaços interativos de ativação.

Entre as presenças confirmadas estão nomes que unem tecnologia e empreendedorismo, como o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, e os cientistas Carmem e Luiz Donaduzzi, à frente da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi.

— Cada um deles traz uma visão diferente, mas que conversa com o tema central da feira, que é inspirar o futuro através da inovação. Além das palestras teremos muito conteúdo prático. É um evento que une conhecimento, inovação, tecnologia e conexão com todo o ecossistema. Funciona como um hub vivo de inovação — destaca Batezini.

Entrada gratuita

Público poderá interagir com as ativações da feira. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento nos três dias. A entrada é gratuita, mediante cadastro no aplicativo da Feitech (Android ou iOS) e apresentação de um QR Code.

Para facilitar o acesso, a prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb disponibilizarão duas linhas extras de ônibus ligando diferentes bairros ao Gran Palazzo durante os dias da feira.

Programação

Nesta edição serão mais de 80 palestrantes, incluindo grandes nomes do esporte como Cafu, Dunga e Marcos Daniel. A programação completa pode ser acessada no site da Feitech.

Confira as atrações do primeiro dia:

Quinta-feira (23)

Palco 360º

9h: Abertura

Abertura 10h30min: O que é preciso saber para empreender hoje

O que é preciso saber para empreender hoje 11h30min: Inovação Regional: Caminhos para um ecossistema integrado de desenvolvimento

Inovação Regional: Caminhos para um ecossistema integrado de desenvolvimento 13h: Inovação em Sustentabilidade: construindo um novo futuro!

Inovação em Sustentabilidade: construindo um novo futuro! 16h: Badesul -Investindo no desenvolvimento e progresso do RS

Badesul -Investindo no desenvolvimento e progresso do RS 16h45min: Rede RS Startup: facilitando conexões para cocriar o futuro

Palco Reale

15h: Inovar para Transformar: a jornada de Luiz e Carmen Donaduzzi entre a Prati-Donaduzzi e o Biopark

Palco Agro Inovar