+ Passo Fundo

Inovação e tecnologia
Notícia

Feitech começa na quinta-feira com seis palcos e mais de 80 horas de palestras; veja a programação

Evento reunirá grandes nomes do empreendedorismo em Passo Fundo de 23 a 25 de outubro. Estrutura será maior neste ano, com estandes dentro e fora da Arena Gran Palazzo

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS