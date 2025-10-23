Feitech começa com palestrantes nacionais e novidades do empreendedorismo

A quarta edição da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo, no norte do Estado, começou oficialmente nesta quinta-feira (23). São mais de 80 palestrantes e estandes de diversos segmentos, que seguem até o próximo sábado (24), na Arena Gran Palazzo.
A programação conta com seis palcos de atrações simultâneas e um pavilhão do agronegócio, montado pela primeira vez este ano.
— A Feitech tem o compromisso de levar inovação e conhecimento a todos, de forma democrática, sem custo. Essa é a nossa missão. Temos que agradecer a quem acreditou nesse projeto em 2021 e segue com a gente até hoje — afirma o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa) de Passo Fundo, Evandro Silva, responsável pela realização da feira.
O presidente da Feitech, Marcelo Batezini, destaca sobre a capacidade de renovação da feira, para trazer a cada ano o que há de mais inovador em cada área:
— Buscamos nomes e histórias que inspiram, com pessoas que mostram sua trajetória e provam que, mais do que tecnologia, inovar é pensar diferente, agir diferente, ter coragem e fazer a diferença na vida das pessoas. Compartilhar experiências, conhecimento e propósito é o que nos move.
A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento nos três dias. A entrada é gratuita, mediante cadastro no aplicativo da Feitech (Android ou iOS) e apresentação de um QR Code.
Para facilitar o acesso, a prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb disponibilizarão duas linhas extras de ônibus ligando diferentes bairros ao Gran Palazzo durante os dias da feira.
Nesta edição serão mais de 80 palestrantes, incluindo grandes nomes do esporte como Cafu, Dunga e Marcos Daniel. A programação completa pode ser acessada no site da Feitech.