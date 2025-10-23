+ Passo Fundo

Inovação e tecnologia
Notícia

Feitech começa com palestrantes nacionais e novidades do empreendedorismo

Feira segue até sábado (25), com mais de 80 palestrantes e estandes de diversos segmentos na Arena Gran Palazzo.

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS