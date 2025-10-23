Feitech começa com palestrantes nacionais e novidades do empreendedorismo

Evento começou na manhã desta quinta (23). Bruna Maroni / Feitech / Divulgação

A quarta edição da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo, no norte do Estado, começou oficialmente nesta quinta-feira (23). São mais de 80 palestrantes e estandes de diversos segmentos, que seguem até o próximo sábado (24), na Arena Gran Palazzo.

A programação conta com seis palcos de atrações simultâneas e um pavilhão do agronegócio, montado pela primeira vez este ano.

— A Feitech tem o compromisso de levar inovação e conhecimento a todos, de forma democrática, sem custo. Essa é a nossa missão. Temos que agradecer a quem acreditou nesse projeto em 2021 e segue com a gente até hoje — afirma o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa) de Passo Fundo, Evandro Silva, responsável pela realização da feira.

O presidente da Feitech, Marcelo Batezini, destaca sobre a capacidade de renovação da feira, para trazer a cada ano o que há de mais inovador em cada área:

— Buscamos nomes e histórias que inspiram, com pessoas que mostram sua trajetória e provam que, mais do que tecnologia, inovar é pensar diferente, agir diferente, ter coragem e fazer a diferença na vida das pessoas. Compartilhar experiências, conhecimento e propósito é o que nos move.

A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento nos três dias. A entrada é gratuita, mediante cadastro no aplicativo da Feitech (Android ou iOS) e apresentação de um QR Code.

Para facilitar o acesso, a prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb disponibilizarão duas linhas extras de ônibus ligando diferentes bairros ao Gran Palazzo durante os dias da feira.