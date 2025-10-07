+ Passo Fundo

De 9 a 12 de outubro
Notícia

Expomarau vai reunir shows, negócios e inovação a partir de quinta-feira; veja a programação

Feira com mais de 300 expositores acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon em Marau

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS