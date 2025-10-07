Expomarau vai reunir shows, negócios e inovação a partir de quinta-feira; veja a programação

Primeira edição da feira aconteceu em 1981. Expomarau / Divulgação

Na próxima quinta-feira (9), o Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon recebe a 19ª Expomarau, feira que reúne negócios, inovação e entretenimento. A entrada no espaço é gratuita.

O evento deve reunir mais de 300 expositores e segue até domingo (12), com ações especiais para o Dia das Crianças na Arena de Inovação (confira a programação completa abaixo).

Para o presidente da Expomarau 2025, Rodrigo Coradi, a feira tem papel fundamental no fortalecimento do desenvolvimento econômico do município, que completou 70 anos em fevereiro.

— A feira é uma grande vitrine para os nossos empreendedores, que encontram ali a oportunidade de apresentar seus produtos, fortalecer parcerias e gerar novos negócios. O sucesso da Expomarau também é um reflexo da nossa gente, empreendedora, dedicada e comprometida com o crescimento da cidade — disse.

Além do parque de exposições, a feira conta com a Arena de Inovação, espaço para palestras e painéis com grandes nomes do mercado. O espaço é voltado para quem busca atualização, networking e insights sobre temas como marketing, agronegócio, tecnologia, saúde e sustentabilidade.

Na Vila Gastronômica, o público poderá encontrar opções variadas de refeições, além de curtir shows como Acústicos & Valvulados e Piazitos do Pago. Já na Arena Expomarau Music, os participantes poderão conferir shows nacionais como Turma do Pagode e Mato Grosso e Mathias.

— O público pode esperar uma feira ainda mais completa, dinâmica e inovadora. Nesta edição, buscamos oferecer experiências que vão além da exposição de produtos e serviços, reunindo compras, negócios e experiências em um único lugar — afirma Coradi.

Confira a programação da Expomarau 2025

Quinta-feira (9)

Arena de Inovação:

14h30min: Assessoria e Organização Legal para imigrantes estrangeiros em Marau

Assessoria e Organização Legal para imigrantes estrangeiros em Marau 15h: Mulheres que Inspiram

Mulheres que Inspiram 15h30min: Programa Bússola Sebrae e Sicredi

Programa Bússola Sebrae e Sicredi 16h: Marketing que Inova, Negócios que Crescem, com João Clark

Marketing que Inova, Negócios que Crescem, com João Clark 16h30min: China além do preço: o atalho para novos fornecedores e soluções inovadoras, com Rosangela Donzelli

China além do preço: o atalho para novos fornecedores e soluções inovadoras, com Rosangela Donzelli 17h: VOA HUB — Assinatura da Lei de Inovação de Marau

VOA HUB — Assinatura da Lei de Inovação de Marau 17h: Palestra Inovação, com Rodrigo Marodin

Palestra Inovação, com Rodrigo Marodin 17h30min: Case Inovação Regional com Instituto Aliança Empresarial

Case Inovação Regional com Instituto Aliança Empresarial 18h: Case Aliança Empresarial, com José Luís Turmina

Case Aliança Empresarial, com José Luís Turmina 18h30min: O novo Imobiliário, com Rafael Landa

O novo Imobiliário, com Rafael Landa 19h: Painel da Escola de Negócios e Tecnologia ATITUS

Vila Gastronômica:

17h: Vila Gastronômica — Doug Wils

Vila Gastronômica — Doug Wils 19h: Discotrio

Discotrio 20h30min: Acústicos & Valvulados

Arena Expomarau Music:

19h: Dj Sanchez + Dj Petroski

Sexta-feira (10)

Arena de Inovação:

10h: Impacto Sicredi na Comunidade

Impacto Sicredi na Comunidade 11h: Cenário Economico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira

Cenário Economico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira 12h: Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper

Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper 13h30min: UPF Parque

UPF Parque 14h: Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa

Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa 15h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias

Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias 16h15min: IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein

IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein 18h15min: Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM

Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM 19h: Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli

Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli 20h: Palestra Agronegócio com Fábio Júnior Benin

Vila Gastronômica:

11h30min: Piazitos do Pago

Piazitos do Pago 13h: Mateus Taborda & Dirlei

Mateus Taborda & Dirlei 14h: Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC

Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC 17h: Paulinho Silva & Banda

Paulinho Silva & Banda 19h: Nave Som

Nave Som 21h: Tchê Barbaridade

Estande da ACIM:

17h: Abertura Expomarau 2025

Abertura Expomarau 2025 17h30min: Banda Santa Cecília

Arena Expomarau Music:

19h: Traia Véia + Bailaço

Sábado (11)

Arena de Inovação:

10h: Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade

Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade 11h: PITCH STARTUPS

PITCH STARTUPS 12h: ACIM

ACIM 14h: FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE

FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE 15h: Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo

Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo 15h45min: Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner

Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner 16h: Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa

Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa 17h: Ecossistema de Saúde, com Marcelo Borguetti, Marcia Capellari e Eduardo Capellari

Vila Gastronômica:

11h30min: Grupo Passiones

Grupo Passiones 13h: Mateus Solda & Banda

Mateus Solda & Banda 15h: Musical San Francisco

Musical San Francisco 16h30min: Banda Modello

Banda Modello 18h30min: Nosso Balanço

Nosso Balanço 20h: Cristiano Esberce

Arena Expomarau Music:

19h: Matogrosso e Mathias + Banda Rosa’s + Dj Chapeleiro Maluco

Domingo (12)

Arena de Inovação:

10h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia

Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia 10h: Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão

Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão 10h30min: Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin

Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin 11h30min: Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal

Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal 13h: Simpósio em Saúde

Simpósio em Saúde 16h30min: Encerramento Expomarau 2025

Encerramento Expomarau 2025 16h45min: Banda Santa Cecília

Vila Gastronômica:

11h: Alexandre E. Campos

Alexandre E. Campos 12h30min: Dudu Sensi

Dudu Sensi 14h: Grupo Carqueja

Grupo Carqueja 16h: Giovani Padilha & Banda

Arena Expomarau Music: