Expomarau vai reunir shows, negócios e inovação a partir de quinta-feira; veja a programação

Na próxima quinta-feira (9), o Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon recebe a 19ª Expomarau, feira que reúne negócios, inovação e entretenimento. A entrada no espaço é gratuita.
O evento deve reunir mais de 300 expositores e segue até domingo (12), com ações especiais para o Dia das Crianças na Arena de Inovação (confira a programação completa abaixo).
Para o presidente da Expomarau 2025, Rodrigo Coradi, a feira tem papel fundamental no fortalecimento do desenvolvimento econômico do município, que completou 70 anos em fevereiro.
— A feira é uma grande vitrine para os nossos empreendedores, que encontram ali a oportunidade de apresentar seus produtos, fortalecer parcerias e gerar novos negócios. O sucesso da Expomarau também é um reflexo da nossa gente, empreendedora, dedicada e comprometida com o crescimento da cidade — disse.
Além do parque de exposições, a feira conta com a Arena de Inovação, espaço para palestras e painéis com grandes nomes do mercado. O espaço é voltado para quem busca atualização, networking e insights sobre temas como marketing, agronegócio, tecnologia, saúde e sustentabilidade.
Na Vila Gastronômica, o público poderá encontrar opções variadas de refeições, além de curtir shows como Acústicos & Valvulados e Piazitos do Pago. Já na Arena Expomarau Music, os participantes poderão conferir shows nacionais como Turma do Pagode e Mato Grosso e Mathias.
— O público pode esperar uma feira ainda mais completa, dinâmica e inovadora. Nesta edição, buscamos oferecer experiências que vão além da exposição de produtos e serviços, reunindo compras, negócios e experiências em um único lugar — afirma Coradi.
Confira a programação da Expomarau 2025
Quinta-feira (9)
Arena de Inovação:
- 14h30min: Assessoria e Organização Legal para imigrantes estrangeiros em Marau
- 15h: Mulheres que Inspiram
- 15h30min: Programa Bússola Sebrae e Sicredi
- 16h: Marketing que Inova, Negócios que Crescem, com João Clark
- 16h30min: China além do preço: o atalho para novos fornecedores e soluções inovadoras, com Rosangela Donzelli
- 17h: VOA HUB — Assinatura da Lei de Inovação de Marau
- 17h: Palestra Inovação, com Rodrigo Marodin
- 17h30min: Case Inovação Regional com Instituto Aliança Empresarial
- 18h: Case Aliança Empresarial, com José Luís Turmina
- 18h30min: O novo Imobiliário, com Rafael Landa
- 19h: Painel da Escola de Negócios e Tecnologia ATITUS
Vila Gastronômica:
- 17h: Vila Gastronômica — Doug Wils
- 19h: Discotrio
- 20h30min: Acústicos & Valvulados
Arena Expomarau Music:
- 19h: Dj Sanchez + Dj Petroski
Sexta-feira (10)
Arena de Inovação:
- 10h: Impacto Sicredi na Comunidade
- 11h: Cenário Economico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira
- 12h: Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper
- 13h30min: UPF Parque
- 14h: Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa
- 15h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias
- 16h15min: IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein
- 18h15min: Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM
- 19h: Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli
- 20h: Palestra Agronegócio com Fábio Júnior Benin
Vila Gastronômica:
- 11h30min: Piazitos do Pago
- 13h: Mateus Taborda & Dirlei
- 14h: Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC
- 17h: Paulinho Silva & Banda
- 19h: Nave Som
- 21h: Tchê Barbaridade
Estande da ACIM:
- 17h: Abertura Expomarau 2025
- 17h30min: Banda Santa Cecília
Arena Expomarau Music:
- 19h: Traia Véia + Bailaço
Sábado (11)
Arena de Inovação:
- 10h: Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade
- 11h: PITCH STARTUPS
- 12h: ACIM
- 14h: FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE
- 15h: Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo
- 15h45min: Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner
- 16h: Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa
- 17h: Ecossistema de Saúde, com Marcelo Borguetti, Marcia Capellari e Eduardo Capellari
Vila Gastronômica:
- 11h30min: Grupo Passiones
- 13h: Mateus Solda & Banda
- 15h: Musical San Francisco
- 16h30min: Banda Modello
- 18h30min: Nosso Balanço
- 20h: Cristiano Esberce
Arena Expomarau Music:
- 19h: Matogrosso e Mathias + Banda Rosa’s + Dj Chapeleiro Maluco
Domingo (12)
Arena de Inovação:
- 10h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia
- 10h: Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão
- 10h30min: Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin
- 11h30min: Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal
- 13h: Simpósio em Saúde
- 16h30min: Encerramento Expomarau 2025
- 16h45min: Banda Santa Cecília
Vila Gastronômica:
- 11h: Alexandre E. Campos
- 12h30min: Dudu Sensi
- 14h: Grupo Carqueja
- 16h: Giovani Padilha & Banda
Arena Expomarau Music:
- 19h: Dj Ari SL + Turma do Pagode.