Da robótica estudantil à IA no campo, Feitech traz amostra do futuro da inovação

Feira acontece na Arena Gran Palazzo Michel Sanderi / PMPF / Divulgação

Tudo o que há de mais moderno em tecnologias, inovação e negócios está presente na 4ª edição da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech), em Passo Fundo. Novidades para o agronegócio, saúde, educação e empreendedorismo estão espalhadas pela Arena Gran Palazzo, com atrações até sábado (25).

Neste ano são seis palcos com atrações, além das trilhas de startups, ativações das marcas e palestras. Uma das novidades é a Cidade do Agronegócio, que reúne soluções para o desenvolvimento sustentável no campo. Entre os assuntos debatidos estão a sustentabilidade, os jovens no campo e formas de expansão e inovação no agro.

— A participação da Emater na Feitech traz para o debate aquilo que a agricultura é desafiada nos novos tempos, como a utilização de dados de big data, de inteligência artificial e das tecnologias da informação que estão cada vez mais conectados com os agricultores — afirma o diretor técnico da Emater/Rs, Claudinei Baldissera.

Alunos das escolas de Passo Fundo também têm espaço para expor na feira trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.

Entre elas, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto Redentorista Menino Deus, trouxeram dois projetos focados em pessoas com deficiência: uma colher para ajudar na alimentação de pessoas com Parkinson e um sistema de escrita para pessoas tetraplégicas, feito por reconhecimento ocular.

A ideia da colher adaptada rendeu aos estudantes o primeiro lugar do concurso entre as escolas na categoria ensino médio. Eles usaram conceitos de robótica e programação para compensar tremores de uma pessoa com Parkinson.

— Nossa ideia é trazer autonomia para as pessoas que têm Parkinson, independente do nível. O sistema que criamos vai estabilizar a colher, independente do nível de tremor da mão da pessoa, para que ela possa levar o alimento até a boca e assim se alimentar com autonomia verdadeira — explica o estudante Samuel Fagundes da Silva, 18 anos.

No sábado (25), o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) anunciará o conjunto de acelerador linear com sistema Exactrac Dynamic da Brainlab e Versa HD da Elekta — na prática, um dos maiores avanços tecnológicos no tratamento de doenças oncológicas e neurológicas.

O equipamento, que será inaugurado em breve na instituição, é o único com essa configuração em toda a América Latina e representa o que há de mais moderno na radioterapia atual. A tecnologia de alta precisão proporciona aplicações milimétricas por meio da Dosimetria In Vivo, técnica que monitora a dose de radiação em tempo real, preservando ao máximo os tecidos saudáveis.

Ao todo, a Feitech conta com cem expositores e 80 palestrantes, incluindo grandes nomes do esporte como Cafu, Dunga e Marcos Daniel.

Serviço e programação

A Feitech segue até o próximo sábado (24), na Arena Gran Palazzo. A entrada é gratuita, mediante cadastro no aplicativo da Feitech (Android ou iOS) e apresentação de um QR Code.