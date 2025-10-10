Com cerca de 300 expositores, Expomarau impulsiona negócios e desenvolvimento regional até domingo

Cerca de 300 expositores estão reunidos no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, em Marau, para a 19ª edição da Expomarau. A feira, que segue até domingo (12), é considerada como um dos principais eventos multissetoriais do norte do Estado, reunindo oportunidades de negócios, inovação e lazer em um mesmo espaço. A entrada é gratuita.
O parque é dividido em mais de 10 setores diferentes como os pavilhões do Comércio e Serviços, Construir, Agropecuária, Agricultura Familiar, Floricultura, Agroindústria e Artesanato, além do Espaço Agro Externo e do Espaço José Fuga.
A lista de atividades e eventos inclui mais de 50 atrações gratuitas, entre shows, palestras e atividades para o público de todas as idades. Veja a programação completa.
De acordo com o presidente da feira, Rodrigo Coradi, a expectativa é ultrapassar os 120 mil visitantes.
— A nossa feira vem crescendo cada vez mais, superando o número de expositores. Acreditamos que, pela previsão do tempo, até podemos superar esse número. A Expomarau é uma feira para prospectar negócios, ter aquele olho no olho, principalmente com tanta tecnologia hoje em dia fica difícil ter esse momento. Ajudar Marau e região a crescer é o maior objetivo da feira — destaca.
A Arena de Inovação é um dos destaques desta edição, reunindo painéis e palestras com grandes nomes do mercado. O espaço é voltado para quem procura por atualização, networking e insights sobre temas como marketing, agronegócio, tecnologia, saúde e sustentabilidade.
Entre os expositores, a expectativa é de bons negócios. O engenheiro responsável pela FGR Empreendimentos Imobiliários, Mateus Bordin, conta que é a terceira vez que a empresa participa da feira e aproveitou para lançar um novo loteamento.
— Todo ano trazemos uma novidade, um lançamento de empreendimento para engajar o público a vir nos conhecer e visitar a feira. Muitos já viram o empreendimento antes da feira e hoje vieram aqui só para fechar o contrato. Agora, nossos clientes são captados aqui na feira — afirma.
Já Claudinei Bernardi, expositor do setor agropecuário que vende soluções para ordenha, participa pela segunda vez da Expomarau e projeta bons resultados. Ele pretende fechar de R$ 400 mil a R$ 500 mil em produtos até o último dia do evento.
— Hoje o produtor tem muita informação, então muitos vêm para conhecer e voltam nos próximos dias para fechar. É uma vitrine. Algumas coisas saem daqui e vão direto para a propriedade — comenta.
Na Vila Gastronômica, o público encontra diversas opções de refeições, enquanto a Arena Expomarau Music recebe atrações nacionais como Turma do Pagode e Mato Grosso & Mathias.
Programação da Expomarau
Sexta-feira (10)
Arena de Inovação:
- 10h: Impacto Sicredi na Comunidade
- 11h: Cenário Econômico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira
- 12h: Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper
- 13h30min: UPF Parque
- 14h: Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa
- 15h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias
- 16h15min: IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein
- 18h15min: Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM
- 19h: Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli
- 20h: Palestra Agronegócio com Fábio Júnior Benin
Vila Gastronômica:
- 11h30min: Piazitos do Pago
- 13h: Mateus Taborda & Dirlei
- 14h: Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC
- 17h: Paulinho Silva & Banda
- 19h: Nave Som
- 21h: Tchê Barbaridade
Estande da ACIM:
- 17h: Abertura Expomarau 2025
- 17h30min: Banda Santa Cecília
Arena Expomarau Music:
- 19h: Traia Véia + Bailaço
Sábado (11)
Arena de Inovação:
- 10h: Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade
- 11h: PITCH STARTUPS
- 12h: ACIM
- 14h: FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE
- 15h: Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo
- 15h45min: Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner
- 16h: Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa
- 17h: Ecossistema de Saúde, com Marcelo Borguetti, Marcia Capellari e Eduardo Capellari
Vila Gastronômica:
- 11h30min: Grupo Passiones
- 13h: Mateus Solda & Banda
- 15h: Musical San Francisco
- 16h30min: Banda Modello
- 18h30min: Nosso Balanço
- 20h: Cristiano Esberce
Arena Expomarau Music:
- 19h: Matogrosso e Mathias + Banda Rosa’s + Dj Chapeleiro Maluco
Domingo (12)
Arena de Inovação:
- 10h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia
- 10h: Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão
- 10h30min: Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin
- 11h30min: Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal
- 13h: Simpósio em Saúde
- 16h30min: Encerramento Expomarau 2025
- 16h45min: Banda Santa Cecília
Vila Gastronômica:
- 11h: Alexandre E. Campos
- 12h30min: Dudu Sensi
- 14h: Grupo Carqueja
- 16h: Giovani Padilha & Banda.