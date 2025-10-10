Com cerca de 300 expositores, Expomarau impulsiona negócios e desenvolvimento regional até domingo

Cerca de 300 expositores estão reunidos no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, em Marau, para a 19ª edição da Expomarau. A feira, que segue até domingo (12), é considerada como um dos principais eventos multissetoriais do norte do Estado, reunindo oportunidades de negócios, inovação e lazer em um mesmo espaço. A entrada é gratuita.

O parque é dividido em mais de 10 setores diferentes como os pavilhões do Comércio e Serviços, Construir, Agropecuária, Agricultura Familiar, Floricultura, Agroindústria e Artesanato, além do Espaço Agro Externo e do Espaço José Fuga.

A lista de atividades e eventos inclui mais de 50 atrações gratuitas, entre shows, palestras e atividades para o público de todas as idades. Veja a programação completa.

De acordo com o presidente da feira, Rodrigo Coradi, a expectativa é ultrapassar os 120 mil visitantes.

— A nossa feira vem crescendo cada vez mais, superando o número de expositores. Acreditamos que, pela previsão do tempo, até podemos superar esse número. A Expomarau é uma feira para prospectar negócios, ter aquele olho no olho, principalmente com tanta tecnologia hoje em dia fica difícil ter esse momento. Ajudar Marau e região a crescer é o maior objetivo da feira — destaca.

A Arena de Inovação é um dos destaques desta edição, reunindo painéis e palestras com grandes nomes do mercado. O espaço é voltado para quem procura por atualização, networking e insights sobre temas como marketing, agronegócio, tecnologia, saúde e sustentabilidade.

Feira começou na quinta-feira (9) e segue até domingo (12) em Marau. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Entre os expositores, a expectativa é de bons negócios. O engenheiro responsável pela FGR Empreendimentos Imobiliários, Mateus Bordin, conta que é a terceira vez que a empresa participa da feira e aproveitou para lançar um novo loteamento.

— Todo ano trazemos uma novidade, um lançamento de empreendimento para engajar o público a vir nos conhecer e visitar a feira. Muitos já viram o empreendimento antes da feira e hoje vieram aqui só para fechar o contrato. Agora, nossos clientes são captados aqui na feira — afirma.

Já Claudinei Bernardi, expositor do setor agropecuário que vende soluções para ordenha, participa pela segunda vez da Expomarau e projeta bons resultados. Ele pretende fechar de R$ 400 mil a R$ 500 mil em produtos até o último dia do evento.

— Hoje o produtor tem muita informação, então muitos vêm para conhecer e voltam nos próximos dias para fechar. É uma vitrine. Algumas coisas saem daqui e vão direto para a propriedade — comenta.

Na Vila Gastronômica, o público encontra diversas opções de refeições, enquanto a Arena Expomarau Music recebe atrações nacionais como Turma do Pagode e Mato Grosso & Mathias.

Expomarau conta com três áreas temáticas: Arena de Inovação, Vila Gastronômica e Arena Expomarau Music. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Programação da Expomarau

Sexta-feira (10)

Arena de Inovação:

10h: Impacto Sicredi na Comunidade

Impacto Sicredi na Comunidade 11h: Cenário Econômico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira

Cenário Econômico e Perspectivas, com Eleonara de Oliveira 12h: Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper

Inovação Tecnológica ao alcance de todos, com Gabriel Riva e Rene Kasper 13h30min: UPF Parque

UPF Parque 14h: Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa

Robustec Case de Inovação, com Igor Bosa 15h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias

Roadshow Futuro + Atitus Educação — Engenharias 16h15min: IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein

IA Aplicada na Indústria com Diego Schlindwein 18h15min: Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM

Case Agronegócio, com Temu Latam com Márcio Silveira de Oliveira — TEMU LATAM 19h: Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli

Tendências para 2026 — Ambiência, Ecossistema e Autoridade, com João Brognoli 20h: Palestra Agronegócio com Fábio Júnior Benin

Vila Gastronômica:

11h30min: Piazitos do Pago

Piazitos do Pago 13h: Mateus Taborda & Dirlei

Mateus Taborda & Dirlei 14h: Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC

Exposição de artes: Paredes Vivas AMAC 17h: Paulinho Silva & Banda

Paulinho Silva & Banda 19h: Nave Som

Nave Som 21h: Tchê Barbaridade

Estande da ACIM:

17h: Abertura Expomarau 2025

Abertura Expomarau 2025 17h30min: Banda Santa Cecília

Arena Expomarau Music:

19h: Traia Véia + Bailaço

Sábado (11)

Arena de Inovação:

10h: Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade

Painel Atração e Retenção de Talentos, com Samuel Andrade 11h: PITCH STARTUPS

PITCH STARTUPS 12h: ACIM

ACIM 14h: FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE

FABE — Centro de consultoria em gestão, inovação e desenvolvimento empresarial da FABE 15h: Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo

Desafios e oportunidades no controle do caruru na cultura da soja, com Anderson Nunes Gabardo 15h45min: Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner

Palestra Inovação e Marketing, com Cissa Grupo Renner 16h: Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa

Produção Eficiente de Proteína Animal com Márcio Schmidt — TEMU Europa 17h: Ecossistema de Saúde, com Marcelo Borguetti, Marcia Capellari e Eduardo Capellari

Vila Gastronômica:

11h30min: Grupo Passiones

Grupo Passiones 13h: Mateus Solda & Banda

Mateus Solda & Banda 15h: Musical San Francisco

Musical San Francisco 16h30min: Banda Modello

Banda Modello 18h30min: Nosso Balanço

Nosso Balanço 20h: Cristiano Esberce

Arena Expomarau Music:

19h: Matogrosso e Mathias + Banda Rosa’s + Dj Chapeleiro Maluco

Domingo (12)

Arena de Inovação:

10h: Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia

Roadshow Futuro + Atitus Educação — Agronomia 10h: Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão

Arena do Dia das Crianças — Personagens, brinquedos, lanches, teatro, brindes, maquiagem artística e muita diversão 10h30min: Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin

Agronegócio — Oportunidades e Desafios, com Francisco Turra + Ricardo Santin 11h30min: Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal

Desafios de Tecnologia e Inovação para o Agronegócio com Leonardo Kerber — Cotrijal 13h: Simpósio em Saúde

Simpósio em Saúde 16h30min: Encerramento Expomarau 2025

Encerramento Expomarau 2025 16h45min: Banda Santa Cecília

Vila Gastronômica: