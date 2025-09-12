Empresas apostam em tecnologia de ponta e inspiração musical para fazer negócios na Construimóveis 

Maquetes são grandes atrativos para visualizar imóveis ainda na planta. Eduarda Costa / Agencia RBS

De prédios temáticos a empreendimentos de alto padrão, não faltam opções para quem quer aproveitar a Construimóveis 2025 para investir no imóvel próprio. A maior feira da construção civil e setor imobiliário do norte gaúcho segue até domingo (14) no Bourbon Shopping, em Passo Fundo.

Os 27 expositores — entre construtoras, incorporadoras e empresas da área — representam cerca de 90% do mercado da construção civil da cidade. O grande atrativo da feira são as vantagens para os compradores, como aponta o coordenador da Construimóveis, Rodrigo D’Arienzo:

— Todos trouxeram seus últimos lançamentos e temos espaços à venda de R$ 100 mil até R$ 3 milhões. A vantagem para quem comprar aqui são as condições de pagamento, tem opções que ganha extras como mobília e até patinete elétrico. Alguns serão entregues ainda nesse ano: dá para fechar negócio na feira e se mudar até o Natal.

Os atrativos são aprovados por quem visita os estandes. Proprietário de um imóvel em Passo Fundo, Guilherme Marion estuda a possibilidade de fazer novos investimentos durante a Construimóveis:

— Estamos pensando em vender o que temos e comprar outros. Encontramos bons valores nos estandes e bastante opções, tanto para terrenos como prédios prontos.

Do rock à natureza

Se destaca na feira um empreendimento focado nos amantes do rock: Passo Fundo vai ganhar o primeiro prédio temático do Estado, o Rock Tower. Na Vila Rodrigues, ele deve contar com estúdio de música e um bar no rooftop. A expectativa é começar as obras em 2026.

— Fizemos um empreendimento com todas as áreas decoradas com elementos do rock, como guitarras e pratos de bateria. Tudo que envolve o mundo do rock and roll, e traduz essa essência, vai ser encontrado no empreendimento — comenta o arquiteto Jacson Casalli.

Já para quem busca mais áreas verdes, o Noah Reserva Natural une tecnologia, sustentabilidade e integração com a natureza. O empreendimento foi pensado para oferecer bem-estar, conforto e qualidade de vida, com construções que se fundem com a vegetação.

Entre os diferenciais estão infraestrutura subterrânea de energia elétrica, internet e iluminação. Ele será o primeiro condomínio da região a adotar esse tipo de tecnologia.

Serviço

O que : Construimóveis 2025

: Construimóveis 2025 Quando : até domingo (14)

: até domingo (14) Onde : Salão de Eventos do Bourbon Shopping

: Salão de Eventos do Bourbon Shopping Horários : das 16h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 21h (sábados e domingos)

: das 16h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 21h (sábados e domingos) Ingressos: entrada gratuita

Confira a seguir algumas das principais atividades que acontecem nos últimos dias de Construimóveis. São palestras, premiações e discussões sobre o futuro urbano de Passo Fundo.

Sexta-feira (12)

19h : "Mão de obra qualificada, contratação, retenção e formação", com convidados Juliano Pereira (Senai) e Cristiano Basso (Sinduscon)

: "Mão de obra qualificada, contratação, retenção e formação", com convidados Juliano Pereira (Senai) e Cristiano Basso (Sinduscon) 19h50min: premiação do Desafio Sinduscon realizado na segunda-feira, com júri especializado

Sábado (13)