Congresso de agricultura de precisão discute soluções para o agronegócio brasileiro em Não-Me-Toque

Cerca de 60 pesquisadores do Brasil, Argentina, Holanda e Estados Unidos estão reunidos em Não-Me-Toque, no norte do RS, para o 7º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, o Apsul América. O evento que começou na terça-feira (23) segue nesta quarta (24) com 850 inscritos.

A programação conta com palestras, minicursos, exposições de trabalho e práticas demonstrativas. O debate central são as soluções para o agronegócio brasileiro frente aos desafios climáticos, econômicos e sociais.

— O congresso se consolida como um evento de muita informação e conhecimento, frente a necessidade que os produtores têm de atualização, formação e principalmente gestão das suas propriedades — resume a presidente do Apsul, Teodora Lütkemeyer.

Já na sétima edição, o Apsul é um congresso bianual, que consolida Não-Me-Toque como a capital da Agricultura de Precisão.

— Descartamos a ideia de que a tecnologia seria acessível a poucos. Se não podemos controlar o clima, temos que lutar com as ferramentas que a gente tem, e uma delas é entregar para o produtor a qualidade e a oportunidade de buscar novas tecnologias. São eventos como este que fazem Não-Me-Toque se consolidar como uma capital nacional da agricultura de precisão — comenta o prefeito de Não-Me-Toque, Gilson Dos Santos.

Entre os desafios do setor estão a sustentabilidade ambiental e as formas de seguir inovando mesmo frente aos desafios climáticos. Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, uma das questões que ainda precisam ser debatidas são as estratégias de conservação do solo:

— Temos ainda alguns gargalos na agricultura de precisão. A tecnologia minimiza os efeitos climáticos, mas ainda precisamos avançar em irrigação e manejo do solo para termos menos efeitos negativos quando falta chuva. Estamos aqui para conhecer tudo que é possível o Estado incorporar no fortalecimento do agro gaúcho.

— Hoje o agronegócio tem grandes desafios, e isso vamos vencer fazendo grandes eventos como a Apsul, dando conhecimento e informação para que possamos, junto ao produtor, sair dessas dificuldades — destaca o presidente da Cotrijal, Nei Manica.

Inovação na prática

Programação da terça-feira (23) a tarde contou com demonstração de drones. Apsul / Divulgação

Além dos painéis e trabalhos científicos, o Apsul também abre espaço para a exposição de máquinas precisas e demonstrações práticas das novidades para o agronegócio. Entre os destaques, houve demonstração de drones usados para cobertura e aplicação de agroquímicos e insumos biológicos.

— O drone é o que mais simboliza a agricultura de precisão pela sua flexibilidade. Conseguimos usar ele em várias aplicações, sozinhos ou combinados com tratores, fazendo aplicação da área total ou só em pontos estratégicos. Com certeza vai ser um aliado para os produtores nos próximos anos — resume o coordenador de marketing na Case IH Brasil, Everton Fim.

Essa imersão no assunto é o que chama a atenção dos participantes. A estudante de Agronomia, Maria Eduarda Brum, veio de Santa Maria para participar do congresso. Para ela, o Apsul é uma oportunidade de estar antenada com o que está sendo discutido no mundo todo:

— Para mim que logo entrarei no mercado de trabalho é uma baita oportunidade. O evento traz pessoas de fora, que nos explicam como funciona o agro lá, como nos Estados Unidos, e como aplicamos aqui no Brasil. É bem interessante para gente ter um conhecimento mais expandido na área.