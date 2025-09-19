Capital da Agricultura de Precisão, Não-Me-Toque sedia congresso internacional sobre inovação no campo

Evento deve reunir 800 participantes no norte gaúcho. Apsul / Arquivo

Não-Me-Toque, no norte do Estado, receberá na próxima semana a 7ª edição do Congresso Sul-americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, o Apsul América. O encontro acontece entre terça (23) e quarta-feira (24), no Parque da Expodireto Cotrijal, e reúne Brasil, Argentina, Estados Unidos, além da Holanda.

Com o tema “Agricultura 4.0: Inovação diante dos desafios climáticos, econômicos e sociais", o evento vai reunir pesquisadores, empresários, cooperativas, produtores rurais e grandes lideranças do setor para debater as soluções mais avançadas e sustentáveis para os desafios do agronegócio.

As inscrições já estão esgotadas e a expectativa é receber 800 participantes. A programação conta com painéis, minicursos e exposição de trabalhos científicos (veja abaixo).

Serão debatidas questões como inovação no campo frente aos desafios climáticos, econômicos e sociais, sustentabilidade ambiental e agricultura conservacionista, como explica a presidente do Apsul, Teodora Lütkemeyer:

— Estamos muito satisfeitos com a repercussão do público sobre a tecnologia que vamos debater. Nosso foco será trazer soluções para produzir mais com menos, conservando o solo e atentos aos desafios da sustentabilidade e conservação ambiental. Sempre tratando o solo como nosso maior patrimônio, que precisa ser muito bem cuidado.

Confira a programação do Apsul América

Terça-feira (23)

7h45min às 8h30: credenciamento

credenciamento 8h40min: painel "Atualização na recomendação de fertilizantes e corretivos e a inteligência artificial", com Rodrigo Marcelli Boaretto, pesquisador científico do Instituto Agronômico (IAC); Jackson Ernani Fiorin, pesquisador da Rede Técnica Cooperativa (RTC); e Rodrigo Buffon, consultor SPD Soil Diagnostic.

painel "Atualização na recomendação de fertilizantes e corretivos e a inteligência artificial", com Rodrigo Marcelli Boaretto, pesquisador científico do Instituto Agronômico (IAC); Jackson Ernani Fiorin, pesquisador da Rede Técnica Cooperativa (RTC); e Rodrigo Buffon, consultor SPD Soil Diagnostic. 9h50min: painel "Agricultura em tempos desafiadores – o papel da gestão e inovação", com Ernani Polo, secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico do RS; Gilson dos Santos, prefeito de Não-Me-Toque; Inge Horstmeier, conselheira de Agricultura dos Países Baixos no Brasil; Nei Cesar Mânica, presidente da Cotrijal; e Gedeão Silveira Pereira, presidente do Sistema Farsul/Senar.

painel "Agricultura em tempos desafiadores – o papel da gestão e inovação", com Ernani Polo, secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico do RS; Gilson dos Santos, prefeito de Não-Me-Toque; Inge Horstmeier, conselheira de Agricultura dos Países Baixos no Brasil; Nei Cesar Mânica, presidente da Cotrijal; e Gedeão Silveira Pereira, presidente do Sistema Farsul/Senar. 11h10min: sessão técnica "Agricultura de Precisão nos Estados Unidos – Ensinamentos de um país pioneiro", com Steve Phillips, professor na Oklahoma State University (EUA).

sessão técnica "Agricultura de Precisão nos Estados Unidos – Ensinamentos de um país pioneiro", com Steve Phillips, professor na Oklahoma State University (EUA). 12h às 13h: almoço

almoço 13h às 14h: demonstrações técnicas "Drones: Semeadura de plantas de cobertura e aplicação de insumos biológicos" e "Máquinas precisas e tecnologias no campo".

demonstrações técnicas "Drones: Semeadura de plantas de cobertura e aplicação de insumos biológicos" e "Máquinas precisas e tecnologias no campo". 14h: painel "Inovação e Empreendedorismo no setor de máquinas agrícolas", com Paulo Herrmann, engenheiro-agrônomo; Assis Strasser, sócio fundador e CEO no GTS Group; Werner Ferreira dos Santos, conselheiro administrativo e consultor PH Advisory Group; e Mauricio Blanco Infantini, gerente de inovação aberta e fomentos em CNH.

painel "Inovação e Empreendedorismo no setor de máquinas agrícolas", com Paulo Herrmann, engenheiro-agrônomo; Assis Strasser, sócio fundador e CEO no GTS Group; Werner Ferreira dos Santos, conselheiro administrativo e consultor PH Advisory Group; e Mauricio Blanco Infantini, gerente de inovação aberta e fomentos em CNH. 15h40min: painel "Tendências da Agricultura de Precisão nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Holanda", com Fernando Scaramuzza, consultor em Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola (AR); Bernardo Maestrini, pesquisador na Wageningen University & Research (NL); Christian Bredemeier, professor da UFRGS; e Steve Phillips, professor na Oklahoma State University (EUA).

painel "Tendências da Agricultura de Precisão nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Holanda", com Fernando Scaramuzza, consultor em Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola (AR); Bernardo Maestrini, pesquisador na Wageningen University & Research (NL); Christian Bredemeier, professor da UFRGS; e Steve Phillips, professor na Oklahoma State University (EUA). 17h: minicursos gratuitos com coffee break

minicursos gratuitos com coffee break 19h às 21h30min: happy hour

Quarta-feira (24)