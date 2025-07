Pequenos aliados que fazem a diferença na organização da cozinha

Na cozinha, os potes herméticos foram meus primeiros aliados. Com vedação firme e formatos empilháveis, eles não só conservam melhor os alimentos como também aproveitam muito mais o espaço do armário.

Ter essa padronização não só deixa visualmente mais bonito como também auxilia muito no dia a dia, visto que não ficam mais embalagens abertas e sacolinhas esquecidas no fundo do armário, que acabavam muitas vezes virando e derramando, causando bagunça no armário.