Na cidade das pedras preciosas, trabalho de garimpeiros movimenta economia e turismo

Tuneis podem chegar a até mil metros embaixo da terra em Ametista do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cerca de mil metros escavados embaixo da terra, o garimpeiro Eleandro Alba procura por pedras preciosas que sairão de Ametista do Sul, no norte do Estado, para ganhar o mundo. A profissão foi escolhida nos anos 1990 por influência dos irmãos, quando Alba tinha 18 anos, e hoje sustenta duas gerações.

— Somos de família humilde, vim para o garimpo e gostei. Até hoje me sinto motivado a todo dia chegar, detonar e achar um cristal ou uma peça boa. Tem que gostar do que faz, e é algo que eu gosto. Eu vou seguir nisto até onde eu aguentar ou onde a saúde me permitir, devo me aposentar trabalhando no garimpo — resume Eleando.

Assim como ele, cerca de 1,5 mil trabalhadores atuam hoje nos 180 garimpos ativos da região. Nesta segunda-feira (21), Dia Nacional do Garimpeiro, a profissão ganha destaque tanto pela história quanto pelas transformações que tem vivido.

Segundo Maria Antonia Cassol, presidente da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogamai), a segurança melhorou, os equipamentos evoluíram e a saúde do trabalhador passou a ser uma prioridade.

— Vemos uma extração muito mais segura, com qualidade do trabalho do garimpeiro melhorando muito. Temos um controle adequado da saúde do garimpeiro, EPIs, furação a úmido e ventilação nas furnas. Percebemos, inclusive, o ingresso de garimpeiros mais jovens, que estão novamente se interessando pela atividade porque é rentável.

Eleandro viveu essa mudança e viu tudo acontecer de dentro das minas.

— Quando começamos era tudo diferente, nem máscara usávamos, hoje todo mundo trabalha equipado e a furação a úmido foi fundamental para a saúde do garimpeiro. Melhorou muita coisa no decorrer do tempo — analisa o garimpeiro.

Garimpo representa 70% da economia

Coogamai estima cerca de 1,5 mil garimpeiros na região. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em Ametista do Sul, a atividade garimpeira representa 70% da economia do município. Conhecida por ser a "Cidade das Pedras Preciosas", é famosa por suas minas de ametista e pela produção de joias e artesanato com essa pedra.

Somente no primeiro semestre deste ano, o trabalho árduo dos garimpeiros produziu cerca de 70 toneladas de pedras por mês, conforme acompanhamento da Coogamai. Quase 80% do que é produzido acaba no mercado internacional.

— Hoje temos um cenário futuro bastante promissor para a extração na região. Além dos garimpeiros estarem treinados, ainda temos garimpos no início da extração. As furnas que não estão mais em atividade são reutilizadas com comércio, visitas e restaurantes, dando uma segunda atividade — destaca a presidente.

Aposta no turismo

As minas escavadas pelos garimpeiros vêm ganhando nova vida: foram transformadas em atrações turísticas, com lojas, restaurantes subterrâneos e espaços de visitação, ampliando ainda mais as possibilidades econômicas da região.

GZH separou uma lista das principais atividades para quem visita a cidade. Veja a seguir:

Belvedere Mina

É o primeiro restaurante do mundo dentro de uma mina de ametistas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Começando pelas dicas embaixo da terra, o Belvedere Mina tem um pouco de tudo: restaurante a la carte, sequência de fondue, cervejas e cachaças artesanais. Além disso, o espaço conta com loja de pedras e joias, e piscinas subterrâneas.

Igreja São Gabriel

Igreja tem pedras no altar e em todos os demais espaços internos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Outro ponto alto é a igreja São Gabriel. Ela é a única edificação religiosa do mundo revestida de ametistas.

Pirâmide

Pirâmide esotérica está no centro de Ametista do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A pirâmide com paredes cobertas de ametistas fica na praça central da cidade da Região Norte do Estado. A cidade, que é internacionalmente conhecida como a Capital Mundial da Ametista, busca desenvolver o turismo ligado à energia e ao poder das pedras para movimentar a economia.

Vinícola Ametista

Vinícola aposta no poder das pedras para aperfeiçoar os vinhos dentro de uma mina desativada. Mateus Bruxel / Agencia RBS