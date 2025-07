Faturamento das cooperativas do norte gaúcho cresceu 17% no último ano, aponta Ocergs

Por não ter sido tão afetada pela seca, Região Norte conseguiu manter crescimento no cooperativismo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O faturamento das cooperativas do norte gaúcho cresceu 17,15% em 2024 na comparação com o ano anterior, aponta o levantamento feito pela Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Sistema Ocergs), divulgado nesta terça-feira (1º).

O total passou de R$ 2,2 bilhões em 2023 para R$ 2,6 bilhões em 2024. O resultado do trabalho é valorizado nesta semana, quando se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, no sábado (5).

Na microrregião de Passo Fundo, são 16 cooperativas registradas, nos ramos de transporte, crédito, saúde e agropecuário. Outro destaque positivo mostra aumento no envolvimento: 70 mil novas pessoas se tornaram associadas de cooperativas, subindo de 136 mil para 206 mil.

Os números regionais superam os dados do RS: a nível estadual, o aumento no faturamento foi de 8,41%, enquanto o número de cooperados saltou 7,13%.

Os montantes são valorizados pelo presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Darci Hartmann, uma vez que a maioria das cooperativas enfrentou problemas no contexto da enchente que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul em 2024:

— Tivemos resultados positivos porque o cooperativismo está sustentado no desenvolvimento mais integrado, em que precisamos competir com as melhores empresas do Brasil e do mundo. Tudo o que é gerado de resultado é investido nas comunidades, então nosso trabalho impacta no desenvolvimento da comunidade e isso é fundamental para que nós possamos crescer.

Mais de 200 mil cooperados gaúchos estão na Região Norte

Setor de transporte reúne o maior número de cooperativas na região.

As 16 cooperativas registradas no norte do RS acumulam um total de 206.359 associados. O engajamento está ligado a duas principais questões: a presença de imigrantes e de setores que não foram impactados pela tragédia climática, como aponta Hartmann:

— Temos duas questões importantes na Região Norte: a presença dos imigrantes, que trazem o DNA do cooperativismo muito forte, e o fato da seca não ter sido tão intensa. Então os setores agropecuários, crédito e transporte não foram tão impactados, impulsionando o crescimento.

Na região, a maioria das cooperativas está ligada ao setor de transportes (seis), seguido do crédito (cinco), saúde (quatro) e uma agropecuária.

Quem mais emprega é o cooperativismo de crédito, que se destaca como um dos principais motores da economia regional, com mais de 800 profissionais ativos. O ramo também tem a maioria dos cooperados: do total de 206,3 mil, 204,1 mil são do ramo.

— Temos hoje 4 milhões de associados no Estado, sendo só na Região Norte mais de 206 mil. O que mostra que esse modelo social, onde os diferentes se encontram e buscam um objetivo em comum para distribuição, tem dado resultado muito grande e que nos deixa satisfeitos — avalia o presidente.

Os números no Estado

Apesar da catástrofe climática que atingiu todo o RS, o cooperativismo gaúcho conseguiu desempenhar um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, fechando 2024 com R$ 93,2 bilhões de faturamento. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 372 cooperativas associadas ao Sistema Ocergs, com 4,2 milhões de associados e 78,5 mil empregos gerados.

Neste período, as cooperativas de crédito e transporte foram as que mais cresceram, registrando um faturamento de 29,7 bilhões, média de 20,5% maior que o registrado em 2023.

Veja os dados do cooperativismo gaúcho em 2024