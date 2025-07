Crianças viram protagonistas da economia de energia em projeto teatral no norte do RS

Aprender brincando sobre a importância de preservar os recursos naturais, economizando energia elétrica e água dentro de casa. Esta ideia vem sendo desenvolvida há 21 anos pela Coprel Cooperativa de Energia e já impactou 50 cidades da Região Norte do RS.

A ideia de unir cooperativismo e preservação ambiental veio da vontade da cooperativa de ter uma ação voltada aos pequenos que, a longo prazo, propagasse o cuidado com o meio ambiente. Em cada município, todos os alunos de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental são convidados a participar das brincadeiras.

Para ensinar tudo de maneira leve e lúdica, a iniciativa inclui medidas do dia a dia das crianças, como o controle do tempo do banho e o cuidado com choque elétrico, por exemplo.

— As crianças saem da sala de aula para ter uma experiência diferente e aprender a cuidar dos recursos naturais. Tudo é por meio da diversão, não dizemos “você tem que fazer isso” e sim mostramos as formas corretas de lidar, para que fique marcado na trajetória deles — explica a apresentadora do projeto, Eugênia Trevisan dos Santos.

Uma média de 1,5 mil alunos participam das edições, que acontecem mensalmente pela região. Tudo começa com dicas práticas de eletricidade, ensinando sobre cuidados com fios desencapados e até mesmo onde fica o disjuntor da casa, em caso de emergência.

Teatro conta como foi criada a energia elétrica. Coprel Comunicação / Divulgação

Depois, acontece o teatro, que aborda a história da eletricidade, tendo a cooperação entre os personagens como plano de fundo.

— Os personagens fazem brincadeiras com eles, em que muitos admitem que demoram no banho, seja cantando ou brincando. Ensinamos que o bicho-papão da conta de luz é o chuveiro, e entregamos esses conhecimentos — complementa a idealizadora do projeto, Raquel Lazzarotto.

Para aplicar o que foi ensinado no projeto, as turmas ganham um “controlador de banho” para usar em casa. O equipamento é simples: uma ampulheta junto de uma ventosa, para grudar no box do banheiro e assim controlar o tempo de cinco minutos — considerado ideal para um banho.