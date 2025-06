Esponja mágica e antimofo caseiro: os melhores truques para vencer a umidade no inverno

Roupas sempre cheirosas

Se for preciso secar roupas dentro de casa, o ideal é colocá-las próximas a janelas abertas ou usar um ventilador direcionado , assim a umidade não fica concentrada no ambiente.

Vidros desembaçados

Por aqui uma das coisas que mais me incomoda, depois do mofo é claro, são os vidros e espelhos escorrendo por conta da umidade . Por esse motivo, costumo realizar a limpeza com um produto antiembaçante, o que evita aquela camada úmida que se forma com frequência e ainda facilita a manutenção da limpeza.

Paredes e móveis sem mofo

As vezes mesmo tomando todos os cuidados necessários, o mofo insiste em aparecer, então uma dica eficaz e prática que eu sempre utilizo no meu apartamento é usar a esponja mágica . Ela remove manchas em móveis, paredes e rodapés sem esforço e sem a necessidade de nenhum produto, somente água. Isso é ótimo!

Outro cuidado que eu costumo ter sempre é não encostar os móveis nas paredes externas ou frias , pois esse contato direto pode causar mofo na parte de trás e comprometer o móvel com o tempo. Deixar um espaço para circulação do ar é bem importante.

Receitas caseiras

Na hora da faxina

Passar pano na casa com água quente, álcool e mais algum cheirinho da sua preferência. Essa mistura acelera a secagem , limpa com mais facilidade, além de deixar o perfume mais presente nos ambientes. O cheirinho de limpeza também dá aquela sensação boa de casa cuidada.

Outro ponto essencial é deixar o ar circular, e essa dica serve para dias não tão úmidos. Mesmo com o frio, vale a pena abrir as janelas por alguns minutos, para deixar o ar circular. E não só elas: abrir as portas do guarda-roupa, do box baú da cama e dos armários também ajuda a evitar o acúmulo de umidade nesses espaços fechados.