Organizei meu guarda-roupa com uma personal organizer — e aprendi mais do que só dobrar roupas

Por Sabrina Nazari Godoy, criadora de conteúdo

Eu adoro limpeza e organização da casa, mas manter meu guarda-roupa em ordem sempre foi meu maior desafio. Embora goste de tudo arrumadinho, me considero uma pessoa bagunceira em certo ponto.

Com o tempo, a desordem tomou conta de tal forma que eu já não encontrava mais nada. Sabe aquela sensação de não ter o que vestir mesmo com o armário cheio? Essa era a minha realidade: bagunça, dificuldade de encontrar as peças e um desânimo crescente, até porque, sinceramente, eu nem sabia por onde começar.

Foi então que pensei: por que não chamar uma profissional para me ajudar? Eu queria alguém que não só organizasse meu guarda-roupa, mas que me ensinasse como manter tudo em ordem e trouxesse dicas práticas que realmente funcionassem no dia a dia.

Letícia Puhlmann é personal organizer, especialista em organização residencial há quase 10 anos, e foi ela quem colocou ordem na minha bagunça. O que era para ser uma simples arrumação virou uma verdadeira aula sobre praticidade, consumo consciente e bem-estar.

Obviamente, aproveitei a oportunidade para conversar com ela sobre as dúvidas mais comuns que foram surgindo e aproveito para compartilhar com vocês.

Sabrina: por onde começar quando o guarda-roupa está uma bagunça?

Letícia: sempre começamos tirando todas as roupas do armário, para categorizar por tipo de peça, depois fazemos as dobras e penduramos as roupas que precisam estar penduradas e estavam dobradas. O contrário também é verdadeiro, dobramos peças que estavam penduradas. A ordem vem assim que se categoriza tudo e, principalmente, quando tudo tem lugar para voltar!

Mas quando alguém que não é profissional vai organizar o próprio armário, não indico tirar tudo de uma vez só, porque pode cansar e não querer terminar a tarefa. Seria mais interessante organizar por tipo de peça, por exemplo, separar todas as calças e já organizar no lugar definido para elas. Depois partir para outra categoria.

S: qual o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de organizar?

L: o maior erro que vejo é pendurar as roupas da maneira errada, como o tricô: a peça deforma e muitas vezes é perdida. Se precisar pendurar tricôs, melhor que seja pelo meio da peça, se ela não for muito pesada.

Sutiãs com bojo devem ser guardados abertos, pois deformam. Os vestidos de festa também não precisam ficar no cabideiro com as roupas do dia a dia, podem ser guardados em caixas, geralmente no maleiro, ou em algum lugar que não seja nobre no armário, afinal eles terão um uso esporádico.

Teria muitos relatos ainda para fazer, mas esses são alguns dos que danificam as peças, e por isso são mais essenciais de serem citados.

S: como saber o que manter e o que desapegar?

L: para fazer um descarte eficiente, pergunte-se: “quantas vezes usei essa peça no último ano?”. Se não usou, será dificilmente usada!

Eu compraria essa peça novamente se eu fosse em uma loja hoje? Ainda me serve? Está em boas condições de uso? Ainda gosto dessa peça? Esse sapato é confortável, ou me machuca toda vez que coloco? Não adianta termos um armário cheio de peças que não usamos nunca.

S: existe um jeito ideal de dobrar ou pendurar as roupas?

L: não existe jeito ideal, mas técnicas que podem ajudar a evitar que a peça danifique. De nada adianta pendurar uma blusa, mas não alinhar os ombros com jeitinho, isso faz com que a tua peça dure mais e não fique cheia de marcas, além de não amassar também.

Ninguém gosta de pegar uma roupa toda amassada no armário porque não foi guardada do jeito certo! É só um tempinho a mais de carinho com as tuas roupas, tu vai te agradecer depois.

S: organização precisa ser cara? Dá para fazer com o que temos em casa?

L: a organização é para todos, capricho independe de valores altos! Uma casa humilde e simples pode ser muito organizada.

Podemos usar caixinhas que temos em casa, para servir de organizadores, se eles não cabem no nosso orçamento. O importante é conseguir praticidade e lugar para todas as peças voltarem. Tudo que temos tem que ter a sua “casinha”!

S: qual o maior benefício que você vê quando alguém organiza a casa?

L: a organização traz praticidade para o dia a dia, além de muita economia. Pensa numa despensa desorganizada, perdemos alimentos por estarem vencidos, por comprarmos novamente, pois não sabíamos se ainda tínhamos.

É muito comum as clientes se surpreenderem quando estão fazendo a organização, quando reencontram peças que estavam perdidas no armário e foram compradas em duplicidade.

S: uma dica simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje?

L: quanto mais tu puderes pendurar as roupas, melhor! Roupas penduradas são mais fáceis de manter organizadas, a visualização delas no armário é melhor, não amassam com facilidade. Sempre brinco, roupa dobrada e guardada empilhada, não é para todo mundo!

Depois da visita da Letícia, meu guarda-roupa não é mais o mesmo, e, honestamente, eu também não. Pude desapegar de peças que não usava mais e repensar meus hábitos de consumo.

Percebi que a organização vai muito além da estética: é sobre ter mais praticidade, tornar a rotina mais leve, abrir espaço e se livrar dos excessos. Agora, com tudo em seu lugar, manter a ordem será muito mais fácil.