Truques de organização e ideias para transformar a casa: como a vida me levou da advocacia ao digital

Coluna traz inspirações, tendências e truques para transformar a casa em um espaço aconchegante e funcional. Divulgação / Divulgação

Por Sabrina Nazari Godoy, criadora de conteúdo

Se me dissessem há alguns anos que eu trabalharia com o que faço hoje, talvez eu não acreditasse. Minha trajetória começou no Direito, uma área na qual me formei e atuei por mais ou menos cinco anos. Durante esse período, tive o sonho de trabalhar em uma empresa específica, mas, por mais que tentasse, essa oportunidade nunca chegou. O que eu não sabia era que o caminho que a vida estava traçando para mim era muito maior do que aquele que eu imaginava.

Foi então que, quase sem perceber, comecei a explorar o universo digital. No início, compartilhava minha rotina, pequenas dicas para facilitar o dia a dia em casa. Aos poucos, vi que aquilo que parecia apenas um passatempo estava ganhando espaço e engajamento.

A conexão com as pessoas se fortaleceu, e eu percebi que ajudar a transformar lares, e a forma como as pessoas vivem neles, era algo que me movia de verdade.

Leia Mais Com foco em organização e bem-estar, GZH Passo Fundo lança quadro em parceria com influencer Sabrina Godoy

Hoje, meu trabalho une tudo aquilo que amo: decoração, organização e bem-estar. E o mais incrível? Aquela empresa dos meus sonhos, que um dia parecia inalcançável, me encontrou justamente por conta desse novo caminho. Foi nesse momento que entendi que, às vezes, não alcançar um objetivo do jeito que imaginamos pode ser o que nos leva a algo ainda melhor.

Agora, com essa coluna em GZH Passo Fundo, quero levar até você inspirações acessíveis, tendências, truques de organização e ideias práticas para transformar sua casa em um espaço ainda mais aconchegante e funcional. Minha missão é mostrar que a decoração não precisa ser algo distante ou complicado, pequenas mudanças podem fazer toda a diferença no nosso dia a dia.

Seja muito bem-vindo a essa nova fase! Espero que cada conteúdo aqui traga inspiração para você, assim como esse caminho me inspirou a encontrar minha verdadeira paixão.

Porque no fim das contas, não se trata apenas de ter uma casa bonita, mas de construir um lar com propósito, que reflita quem somos e acolha quem amamos. E é justamente essa sensação que quero dividir com você em cada dica que encontrar por aqui.