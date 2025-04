O melhor da casa é para quem vive nela

Há um tempo, ainda quando morava com meus pais, li a seguinte frase: “Você erra quando guarda a louça bonita para a visita e não para a tua família.”

Aquilo ficou na minha cabeça. Porque, realmente, crescemos com a ideia de que certas coisas eram “para a visita” , a louça boa, a toalha bordada, o copo de cristal. Como se o melhor da casa só pudesse ser usado quando alguém de fora viesse nos ver.

Eu me lembro até de ter sido pega brincando, uma vez, com um dos jogos de louça da minha mãe, e foi a única oportunidade de “usar” elas.

Talvez por isso, essa frase nunca saiu da minha cabeça, até que um dia fez sentido de verdade. Quando comecei a sonhar com a minha própria casa, decidi que faria diferente. Que aqui, no nosso lar, o bonito não seria guardado. Seria vivido . E tem sido assim desde que nos mudamos.

Aqui em casa, assim que compro uma louça nova, já chego querendo usar. Às vezes nem espero uma data especial. A vontade de montar uma mesa bonita, de curtir o momento, de transformar até uma refeição simples em algo mais gostoso já basta. E não é sobre impressionar ninguém, é sobre fazer bem para nós mesmos. A beleza do dia a dia mora nesses pequenos cuidados.

E aí, na sua casa, a louça está ficando para visita ou está sendo usada para criar momentos especiais com quem mais importa? Porque, no fim das contas, a vida acontece todos os dias, e não só nas datas especiais .

A gente merece viver o agora com cuidado, com beleza e com significado. Afinal, o melhor da casa tem que ser para quem vive nela.