Com foco em organização e bem-estar, GZH Passo Fundo lança quadro em parceria com influencer Sabrina Godoy 

Sabrina Godoy é a criadora por trás do Meu Apartamento 701, que soma 300 mil seguidores no Instagram e TikTok. Arquivo pessoal / Divulgação

A partir desta quinta-feira (3), GZH Passo Fundo lança um novo quadro no site e em suas redes sociais: a coluna Organizaí é uma parceria com a influenciadora passo-fundense Sabrina Nazari Godoy, criadora de conteúdo no Meu Apartamento 701 (@meuapartamento701), no Instagram.

No quadro, Sabrina trará dicas de organização, decoração e bem-estar no lar — temas que estão entre as tendências de consumo de conteúdo na internet. A proposta é mostrar formas simples e práticas de tornar as casas mais bonitas e aconchegantes.

— Acredito que organização e decoração têm um impacto enorme no nosso bem-estar, e poder compartilhar essas dicas de forma prática e acessível é algo que me motiva. Meu objetivo é ajudar as pessoas a transformarem seus lares em espaços mais aconchegantes e funcionais, sem complicação — disse ela.

Além de vídeos no Instagram, Sabrina também publicará textos com a temática no site de GZH Passo Fundo.

Este modelo de parceria fortalece os perfis de influenciadores de Passo Fundo e região oferece um cardápio ainda mais amplo aos usuários de GZH Passo Fundo.

— O digital possibilita que o usuário vivencie diferentes experiências. Quem já consome nossas notícias, reportagens e opinião, agora também terá acesso a esse outro conteúdo em GZH Passo Fundo, diversificado, leve e próximo do usuário — afirmou o editor-chefe da Redação Integrada, Mateus Rodighero.

Os conteúdos produzidos por Sabrina serão publicados nas quintas-feiras no Instagram e no site de GZH Passo Fundo.