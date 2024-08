Norte do RS Notícia

Fórum Multissetorial Botucaraí discute como a IA e energia renovável podem impactar o futuro da região

Evento vai reunir 500 pessoas para debate em Soledade. Com inscrições esgotadas, evento também busca parceria regional com Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS

16/08/2024 - 09h34min Atualizada em 16/08/2024 - 13h54min