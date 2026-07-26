Idoso morre após capotamento com trator em Marcelino Ramos

Um idoso de 66 anos, identificado como Adélio Antônio Risson, morreu após acidente com um trator agrícola na manhã deste domingo (26), na ERS-126, na altura da Comunidade da linha rio ligeiro, em Marcelino Ramos.



Fato ocorreu na manhã deste domingo (26). Bombeiros Voluntários de Marcelino Ramos / Divulgação

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o trator saiu da pista e capotou. O condutor ficou preso embaixo da máquina e morreu no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu, que ajudou no atendimento da ocorrência.

De acordo com familiares, o agricultor havia saído de casa por volta das 8h. Como não teria retornado, eles iniciaram as buscas e o encontraram no local do capotamento.