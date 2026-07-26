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Idoso morre após capotamento com trator em Marcelino Ramos

A vítima de 66 anos teria saído da pista com o trator e capotado. Caso será investigado pela Polícia Civil

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Tamires Hanke

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