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Comunidades ficam isoladas e registram transtornos em razão da chuva no norte e noroeste do RS

De acordo com a Defesa Civil, uma área equivalente a 40% de Floriano Peixoto está isolada. Em Três Passos, cinco pessoas ficaram feridas e quatro desalojadas

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Bruna Scheifler

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