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'Juju do Pix': seis meses após primeira cirurgia reparadora, médico divulga novo 'antes e depois'

Criadora de conteúdo gaúcha faz tratamento para retirar óleo mineral do rosto. Médico também realizou implante de próteses mamárias e destacou melhora na qualidade de vida.

Duda Romagna

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