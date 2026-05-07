Ex-funcionário da Caixa é condenado por desviar dinheiro de clientes em Frederico Westphalen

A Justiça Federal condenou um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal pelo desvio de recursos de clientes para o pagamento de contas pessoais. De acordo com a ação movida pela Caixa, o ex-empregado, que não teve a identificação revelada, atuava na agência de Frederico Westphalen, na região Norte do Rio Grande do Sul.

A sentença, proferida pela 1ª Vara Federal de Erechim e publicada em 30 de abril, impõe ao réu o pagamento de mais de R$ 300 mil. O valor é referente ao ressarcimento do prejuízo causado ao banco e uma multa civil. Ele utilizava o cargo de gerência e acessos ao sistema para manipular contas bancárias sem autorização.

O esquema envolvia a cobrança de taxas superiores aos encargos devidos e a movimentação de saldos em contratos de terceiros. As investigações apontam que quase R$ 115 mil foram utilizados para quitar boletos bancários do próprio funcionário. A defesa do homem alegou falta de provas.

No entanto, o magistrado rejeitou os argumentos e ressaltou que houve má-fé, já que o réu eliminou documentos para ocultar a fraude.

O ex-gerente do banco, que já havia sido demitido por justa causa, também é alvo de um inquérito policial pelo crime de peculato — quando um funcionário público se apropria ou desvia bens a que tem acesso. A decisão da justiça ainda é passível de recurso. A Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.