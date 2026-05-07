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Ex-funcionário da Caixa é condenado por desviar dinheiro de clientes em Frederico Westphalen

Homem foi condenado a ressarcir mais de R$ 300 mil por desvios e manipulação irregular de contas bancárias

Gabriel Dias*

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